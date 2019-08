Phát hiện hơn 50 tấn thịt heo cũ bốc mùi, không rõ nguồn gốc

Chiều nay (29/8), Đoàn kiểm tra liên ngành thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã lập biên bản, bàn giao 3 xe container chứa hơn 50 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi để Chi cục thú y Bình Dương lập hồ sơ xử lý.

Đội kiểm tra liên ngành thị xã Dĩ An kiểm tra container chứa thịt heo đã bốc mùi.

Trước đó, khoảng 10h sáng 29/8, trong lúc tuần tra, công an phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương phát hiện 1 xe tải chở thịt heo hướng từ tỉnh Đồng Nai về khu đất trống thuộc khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng. Thấy có dấu hiệu nghi ngờ, lực lượng công an phường theo dõi và tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe tải cùng một số người đang khiêng những bao chứa thịt heo vào 1 container để chuyển đi tiêu thụ.

Kiểm tra xung quanh, lực lượng công an phát hiện gần đó có thêm 2 container được khóa ngoài. Yêu cầu mở khóa để kiểm tra thì phát hiện trong 2 container cũng chứa thịt heo. Tất cả số thịt heo này đều bốc mùi hôi, được đóng vào nhiều túi nilon nhỏ. Sự việc nhanh chóng được báo cáo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát kinh tế- Công an thị xã Dĩ An, Đội Quản lý thị trường số 5 thị xã Dĩ An và Trạm thú y thị xã Dĩ An đã xuống hỗ trợ.

Chủ hàng được xác định là bà Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1983, quê Đồng Nai). Tại thời điểm kiểm tra, bà Hương không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy kiểm dịch. Sau khi lập biên bản, Đoàn kiểm tra liên ngành thị xã Dĩ An đã bàn giao 3 container chứa thịt heo này cho Chi cục thú y Bình Dương để xử lý theo quy định./.