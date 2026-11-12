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Phát hiện loài Cóc mắt mới tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh

Thứ Năm, 16:55, 12/11/2026
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VOV.VN - Một loài ếch có sừng mới đối với khoa học, được đặt tên là Cóc mắt Vũ Quang (Xenophrys vuquangensis), vừa được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế Zootaxa ngày 10/11/2026.

Theo công bố khoa học trên tạp chí Zootaxa, loài Cóc mắt Vũ Quang được mô tả dựa trên các mẫu vật thu thập tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là loài mới thuộc chi Xenophrys, nhóm ếch có sừng.

phat hien loai coc mat moi tai vuon quoc gia vu quang, ha tinh hinh anh 1
Phát hiện loài Cóc mắt mới tại Vườn Quốc gia Vũ Quang. (Ảnh: Vườn quốc gia Vũ Quang).

Trong đợt khảo sát thực địa vào tháng 4/2025, nhóm nghiên cứu gồm 10 nhà khoa học trong nước và quốc tế đã ghi nhận và thu thập 9 mẫu vật thuộc nhóm ếch có sừng Xenophrys. Qua quan sát ban đầu, các mẫu vật có một số đặc điểm tương đồng với những loài đã được mô tả trước đó. Để xác định chính xác vị trí phân loại, nhóm tiến hành đối chiếu chi tiết các đặc điểm hình thái, kết hợp phân tích trình tự gene ty thể 16S.

Kết quả cho thấy, các mẫu vật tại Vũ Quang sở hữu tổ hợp đặc điểm hình thái riêng biệt, khác với những loài đã biết, đủ cơ sở để xác định đây là loài mới đối với khoa học. Phân tích phát sinh chủng loại cho thấy loài mới thuộc chi Xenophrys và có quan hệ nhóm chị em với loài Xenophrys truongsonensis. Khoảng cách di truyền giữa loài mới với các loài cùng chi được đưa vào so sánh dao động từ 4% đến 14,8%, qua đó cung cấp thêm cơ sở khoa học để xác lập loài mới.

Cóc mắt Vũ Quang có kích thước cơ thể trung bình. Chiều dài từ mõm đến huyệt ở các cá thể đực dao động từ 63,9-68,6mm; cá thể cái được đo có chiều dài 77,6mm.

Việc xác định Cóc mắt Vũ Quang không dựa trên một đặc điểm riêng lẻ mà là sự kết hợp của nhiều dấu hiệu hình thái cùng kết quả phân tích di truyền, qua đó cung cấp cơ sở khoa học cho việc xác định và phân loại loài.

Việc phát hiện và công bố loài Cóc mắt Vũ Quang không chỉ bổ sung một loài lưỡng cư mới vào danh lục đa dạng sinh học Việt Nam mà còn góp phần làm rõ hơn thành phần loài tại khu vực Trường Sơn. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học phục vụ công tác điều tra, quản lý, bảo vệ tài nguyên động vật hoang dã và hệ sinh thái rừng tại Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Bá Thăng/VOV.VN
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