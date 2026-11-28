Ngày 28/11, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân một trường hợp tử vong tại nhà riêng, nghi do treo cổ tự tử. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 phút ngày 27/11, qua theo dõi camera, chị Nguyễn Thị Kim Kiều (sinh năm 1989, ngụ ấp Bình Hiệp, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) phát hiện anh Trần Văn Q. (sinh năm 1992, ngụ ấp Mỹ Phú, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà ở ấp Tân Bình, xã Chợ Gạo.

Người dân hiếu kỳ tụ tập ngay căn nhà có người tử vong nghi tự tử

Qua xác minh ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, giữa chị Kiều và anh Q. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, chị Kiều rời khỏi nhà, trở về nhà tại ấp Bình Hiệp. Đến chiều tối, chị phát hiện sự việc đau lòng nói trên. Được biết, chị Kiều và anh Q. chung sống với nhau tại ấp Tân Bình khoảng 2 năm nhưng chưa đăng ký kết hôn. Trong quá trình sinh sống, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Đáng chú ý, trước đó, vào ngày 2/11/2026, anh Q. từng có hành vi tự tử nhưng được người thân phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân vụ việc.