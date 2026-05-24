Phát hiện người đàn ông tử vong trong xe Land Cruiser trên đồi Thiên An, Huế

Chủ Nhật, 19:12, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lãnh đạo UBND TP Huế cho biết, cơ quan công an điều tra vụ phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong ô tô Land Cruiser trên khu vực đồi Thiên An.

Trả lời PV VOV chiều 24/5, lãnh đạo UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết đang phối hợp với lực lượng công an đến hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân người đàn ông được phát hiện chết trong ô tô Land Cruiser trên đồi Thiên An (phường Thủy Xuân).

phat hien nguoi dan ong tu vong trong xe land cruiser tren doi thien an, hue hinh anh 1
Xe cứu thương của Đội 0 đồng SOS 75 Huế có mặt tại hiện trường để hỗ trợ đưa miễn phí thi thể về nhà lo hậu sự. (Ảnh: Phạm Ngọc Hiếu)

Theo thông tin ban đầu nạn nhân sinh năm 1980 trú phường Mỹ Thượng (TP Huế).

Cũng liên quan đến thông tin này, lãnh đạo UBND TP Huế cho biết, cơ quan công an đang điều tra, xử lý. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tự tử ở khu vực đồi Thiên An (trước đan viện Thiên An). Thời gian nạn nhân tử vong cách đây khoảng 3 ngày, thi thể đang phân huỷ. Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Cách đây ít ngày, UBND xã Trường Phú (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, cơ quan chức năng địa phương xác minh vụ việc liên quan người đàn ông được phát hiện tử vong trên đoạn cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

Thông tin ban đầu, chiều 20/5, người dân địa phương phát hiện một người đàn ông nằm bất động bên cạnh xe tải đang đậu trên làn khẩn cấp tại Km694 thuộc cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

Trên xe không có người nên nghi vấn đây là tài xế của xe tải nói trên. Vị trí phát hiện vụ việc thuộc địa phận thôn Giang Sơn (xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị).

Khi tiếp cận, người dân phát hiện người đàn ông đã tử vong nên báo cho cơ quan chức năng địa phương. Người dân cho biết chiếc xe tải đậu trên làn khẩn cấp ở vị trí này từ tối 19/5 khi trời có mưa lớn.

Danh tính người đàn ông hiện vẫn chưa được cơ quan chức năng tiết lộ. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Nguyễn Vương/VTC News
3 trẻ đuối nước tử vong trên sông Trà Khúc, Quảng Ngãi
3 trẻ đuối nước tử vong trên sông Trà Khúc, Quảng Ngãi

VOV.VN - Tại xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Sơn Tịnh cũ) vừa xảy ra vụ đuối nước làm 3 trẻ em tử vong trên sông Trà Khúc.

Bộ Y tế chỉ ra 4 điểm bất thường của đợt dịch Ebola khiến hơn 130 người tử vong
Bộ Y tế chỉ ra 4 điểm bất thường của đợt dịch Ebola khiến hơn 130 người tử vong

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, Ebola là bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm, lây lan rất nhanh và tỷ lệ tử vong cao lên đến 90%. Bộ Y tế nhận định nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam hiện ở mức thấp nhưng yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch...

2 nam sinh lớp 10 tử vong khi đi câu cá ở Hà Tĩnh
2 nam sinh lớp 10 tử vong khi đi câu cá ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Sau nhiều giờ tìm kiếm trong đêm, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể 2 nam sinh lớp 10 bị đuối nước tại khu vực Khe Ấm, thuộc xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh.

Hai ngư dân tử vong khi khai thác hải sản trên biển ở Quảng Ninh
Hai ngư dân tử vong khi khai thác hải sản trên biển ở Quảng Ninh

VOV.VN - Khoảng 11h30 ngày 21/5, ngư dân hoạt động gần khu vực biển đền Đầu Mối, phường Hà Tu (Quảng Ninh) phát hiện hai thi thể nổi trên mặt nước, nghi gặp nạn do giông lốc trên biển.

Đánh bố tử vong chỉ vì chơi game thua
Đánh bố tử vong chỉ vì chơi game thua

VOV.VN - Ngày 21/5, cơ quan công an TP Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Bùi Văn Vỹ (32 tuổi, ngụ phường Bình Phước) để lấy lời khai, làm rõ về hành vi "Giết người".

