Phát hiện ô tô chở hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 22/12, tại Km 135, Quốc lộ 18, thành phố Cẩm Phả, Đội Cảnh sát giao thông số 2, phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra xe khách BKS 15B-033.14 do Bùi Quang Mạnh (SN 1981, trú tại Đại Hà, Kiến Thụy, Hải Phòng) điều khiển hướng Hạ Long - Móng Cái vi phạm Luật an toàn giao thông.

Số tai lợn khô bị lực lượng chức năng phát hiện.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 112 thùng chứa các sản phẩm từ lợn với trọng lượng hơn 1.200 kg, trong đó có 9 thùng tai lợn khô và hơn 100 thùng lòng lợn khô.

Lái xe Bùi Quang Mạnh khai nhận, toàn bộ số hàng này không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ và đang vận chuyển ra thành phố Móng Cái tiêu thụ.



Hơn 1 tấn thực phẩm đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ và xử lý theo quy định của Pháp luật.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, bàn giao toàn bộ hàng hóa cho Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh xử lý theo thẩm quyền./.