Phát hiện ô tô chở số lượng lớn gỗ lậu

Vào lúc 5h ngày 21/10, tại Km29 trên Quốc lộ 49, thuộc địa phận thị xã Hương Trà, lực lượng CSGT đã phát hiện xe ô tô mang biển số 73C-03019, do tài xế Nguyễn Hải Nam, 27 tuổi, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình điều khiển có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện trên xe có khoảng 2 m3 gỗ Sến không có dấu búa của kiểm lâm.

Lực lượng cảnh sát giao thông đang kiểm tra số gỗ lậu vận chuyển trên xe tải.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình hoá đơn chứng từ kèm theo. Tài xế Nguyễn Hải Nam khai nhận, vận chuyển số gỗ sến trên từ thị trấn A Lưới ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bàn giao tang vật, phương tiện đến Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thừa Thiên-Huế xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào chiều 17/10, tại địa phận thị xã Hương Trà, lực lượng của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thừa Thiên-Huế đã kiểm tra xe ô tô tải biển số 51C-602.91 do Trương Văn Tuân, 32 tuổi, trú tại Quỳ Hợp, Nghệ An điều khiển. Kiểm tra trên xe phát hiện có 10 kiện hàng gồm: áo len nữ, dù và sắt non chưa định hình,… không có đầy đủ các loại hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền./.

