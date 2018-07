Phát hiện sản phẩm giảm cân chứa chất cấm ảnh hưởng đến tim mạch

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Sibutramine là hoạt chất đã bị Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cấm sử dụng theo công văn số 5149/QLD-CL ngày 14/4/2011 do có tác dụng không mong muốn.

Đây là loại chất cấm gây các tác động xấu tới tim mạch, tuy nhiên lại hay bị lạm dụng trong các sản phẩm giảm cân do có tác dụng gây giảm cảm giác thèm ăn.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, thời gian vừa qua, thông qua chương trình giám sát chủ động, các cơ quan chức năng đã phát hiện một số sản phẩm giảm cân có chứa Sibutramine, các sản phẩm này đã bị thu hồi và xử lý theo quy định.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có Công văn gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh về việc giám sát sản phẩm thực phẩm có chứa Sibutramine.

Loại thuốc giảm cân của Trung Quốc bị Australia thu hồi vào năm 2013 vì chứa chất cấm sibutramine.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai lấy mẫu trên diện rộng, tập trung vào nhóm sản phẩm giảm cân là thực phẩm chức năng để đánh giá chất lượng và an toàn của sản phẩm, ưu tiên giám sát chỉ tiêu Sibutramine.

Các đơn vị cần lấy mẫu sản phẩm để kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết quả kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm cần xử lý nghiêm theo quy định hiện hành và báo cáo về Cục An toàn thực phẩm để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế và Chính phủ./.

