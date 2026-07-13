Phát hiện thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố, tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, trong ngày 13/7, lực lượng chức năng phát hiện và quy tập 20 bộ.

Tính đến thời điểm hiện tại, công tác tìm kiếm, quy tập đã phát hiện 69 bộ và 1 bộ tập thể.

Quanh cảnh khu vực tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng ngày 13/7 (Ảnh: Duy Phương)

Sáng cùng ngày, đoàn công tác do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn đến dâng hương, dâng hoa tại Công viên Lê Thị Riêng.

Các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tại bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, các liệt sĩ, đồng bào yêu nước chôn cất tại nghĩa trang Đô Thành cũ. Dịp này, ông Nguyễn Phước Lộc cũng động viên và trao quà đến các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Phước Lộc gặp gỡ, thăm hỏi và trao đổi với một số nhân chứng đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị để xác định khu vực chôn tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng. Ông yêu cầu Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM ghi nhận những đóng góp của những nhân chứng này.

Công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại đây đang được thực hiện hết sức khẩn trương bởi năm đội: Đội K70, K71, K72, K73 và K74. Tổng lực lượng duy trì tại hiện trường lên tới hàng trăm cán bộ, chiến sĩ làm việc xuyên suốt, không ngừng nghỉ.