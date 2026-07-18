Phát hiện thêm một hài cốt liệt sĩ tại khu vực từng quy tập 83 liệt sĩ ở Huế

Điểm đáng chú ý, khu vực phát hiện hài cốt là nơi từng quy tập 83 hài cốt liệt sĩ vào năm 1993, theo thông tin do cựu chiến binh Lê Hữu Tòng, trú tại phường Phú Bài, cung cấp. Sau hơn 30 năm, việc phát hiện thêm một phần mộ liệt sĩ tại đây cho thấy khả năng vẫn còn các phần mộ chưa được tìm thấy.

Quang cảnh cán bộ, nhân viên Đội quy tập 192 tiến hành quy tập hài cốt Liệt sĩ taị khu vực ga Hương Thủy

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, hài cốt được phát hiện trong tình trạng được gói bọc kỹ bằng tăng bộ đội, hộp sọ, các xương dài và một số răng vẫn còn nguyên vẹn. Tại hiện trường, lực lượng quy tập còn tìm thấy một ống truyền dung dịch, chi tiết được cho là có giá trị trong việc xác định thời điểm và hoàn cảnh hy sinh của liệt sĩ.

Ngay sau khi cất bốc, Đội Quy tập 192 tiến hành lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, nhằm xác định danh tính liệt sĩ, mở ra hy vọng cho thân nhân sau nhiều năm chờ đợi. Hiện, lực lượng quy tập đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm quanh khu vực ga Hương Thủy, rà soát kỹ từng vị trí nghi có mộ liệt sĩ.

Đội quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cất bốc bộ hài cốt liệt sĩ ở gần ga Hương Thủy

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế, yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương, huy động tối đa các nguồn thông tin, quyết tâm tìm kiếm, quy tập đầy đủ các phần mộ liệt sĩ còn lại, không để sót bất kỳ vị trí nào trong khu vực nghi có mộ liệt sĩ.

“Hiện nay chúng tôi kết hợp nhiều phương pháp thông qua thông tin, tuyên truyền để tiếp nhận từ các nhân chứng, đồng thời động viên, khơi dậy tấm lòng yêu thương đồng bào, đồng chí của các người đã từng có nắm thông tin và sự hỗ trợ của người dân và các địa phương. Chúng tôi hy vọng rằng, Ban chỉ đạo 515 thành phố Huế sẽ sớm tìm được và đưa các anh về tác nghĩa trang để sớm tìm lại thân nhân của mình”.