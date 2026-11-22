Theo thông tin ban đầu, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Thành đã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường để kiểm tra, bảo vệ khu vực phát hiện thi thể và tiến hành xác minh thông tin liên quan.

Thi thể được xác định là nam giới, trong tư thế nằm sấp, mặc áo màu đỏ. Tại thời điểm phát hiện, nạn nhân chưa được xác định danh tính và chưa rõ nguyên nhân tử vong.

Công an xã Phú Thành đã tiến hành làm việc với những người dân phát hiện vụ việc và những người có liên quan, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng cấp tỉnh để phối hợp khám nghiệm, điều tra và xác minh các tình tiết liên quan. Các biện pháp nghiệp vụ đang được triển khai nhằm xác định nhân thân nạn nhân cũng như làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Thi thể trôi trên mặt nước của sông Rạch Muồng được người dân phát hiện trình báo cơ quan công an.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, cơ quan chức năng thông báo người dân nếu có thân nhân mất tích, nghi vấn liên quan đến vụ việc, cần liên hệ Công an xã Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp để cung cấp thông tin, phối hợp nhận dạng và giải quyết theo quy định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.