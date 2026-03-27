Phát hiện thi thể nam shipper dưới sông tại xã Quang Thiện, Ninh Bình

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm, người dân đi làm đồng khu vực gần nghĩa trang thuộc cánh đồng của xã Quang Thiện phát hiện một chiếc xe máy được cho là của shipper bên bờ sông trong tình trạng không có người. Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, người dân đã nhanh chóng báo cáo chính quyền địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và tổ chức tìm kiếm. Sau đó, một thi thể được phát hiện dưới sông, nghi là chủ nhân của chiếc xe máy nói trên.

Hiện trường vụ việc

Hiện công an địa phương cùng các lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thực hiện các bước điều tra theo quy định. Nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được xác định.

Theo trao đổi ban đầu, nạn nhân được cho là người sinh sống trên địa bàn xã Khánh Hội, tuy nhiên danh tính cụ thể đang được xác minh. Cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục làm rõ vụ việc và thông tin chính thức khi có kết luận.