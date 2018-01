Phát hiện thi thể nghi là Chủ tịch huyện Quốc Oai mất tích

Chiều nay (3/1), người dân tại đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai (Hà Nội) phát hiện thi thể một người đàn ông tại ngõ 279 đường Hoàng Mai. Hiện tại, cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

Theo đó, địa điểm phát hiện xác chết là một ngôi nhà 5 tầng nằm trong ngõ 279.

Hiện trường - nơi phát hiện thi thể người đàn ông

Trao đổi với phóng viên, 1 lãnh đạo quận Hoàng Mai Hà Nội cho biết: “Hiện tại lực lượng công an thành phố Hà Nội, công an quận Hoàng Mai đang phối hợp tổ chức khám nghiệm tại hiện trường. Trưởng công an quận vừa báo cho chúng tôi thi thể người đàn ông”.

Theo các thông tin chia sẻ và người dân, thi thể được phát hiện nghi là Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai đã mất tích.

Hiện tại, hiện trường vụ việc đang bị lực lượng công an phong tỏa.

Clip khám nghiệm hiện trường có thi thể nghi là Chủ tịch huyện Quốc Oai

Trước đó, ngày 2/1/2018, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Hà Nội) đã ký văn bản gửi tới các cơ quan báo chí về việc Phòng Cảnh sát hình sự đang điều tra vụ án mất tích chưa rõ nguyên nhân.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Hà Nội) đang điều tra vụ ông Nguyễn Hồng Lâm (SN 1964, trú tại xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội) bị mất tích chưa rõ nguyên nhân từ ngày 26/12/2017 đến nay./.

