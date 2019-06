Phát hiện thi thể người đàn ông dưới mương nước

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 8h ngày 19/6, khi người dân ra khu vực đồng thuộc xóm 2, xã Quỳnh Diện, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An để làm việc thì phát hiện thi thể 1 người đàn ông dưới mương nước.

Tại hiện trường, thi thể người đàn ông bị một chiếc xe máy đè lên. Sự việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông.

Ngay sau khi nhận được thông tin, công an xã Quỳnh Diễn đã bảo vệ hiện trường đồng thời báo sự việc lên cấp trên. Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cùng Viện Kiểm sát nhân dân Quỳnh Lưu đã đến hiện trường để khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân sự việc.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn M. (SN 1985, trú tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu). Theo người nhà nạn nhân, anh M rời khỏi nhà vào sáng 18/6 bằng xe máy, suốt đêm không về. Đến sáng hôm sau thì gia đình nhận được hung tin.

Nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER