Phát hiện thi thể phân hủy trong vali bên đường ven biển

Trước đó, khoảng 10h30 phút sáng nay, một người dân khi làm rẫy tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang thì nghe mùi hôi thối phát ra từ khu rừng bạch đàn.

Công an đang điều tra vụ việc.

Khi người này đến gần nhìn thấy một valy được bọc kín bên ngoài bằng một chiếc chăn mỏng. Sau đó, người dân này đã đến Công an phường Vĩnh Hòa trình báo. Ngay sau đó, Công an phường Vĩnh Hòa cùng Công an thành phố Nha Trang đã phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ.

Tại hiện trường, chiếc vali này được ném vào trong bụi rậm. Khi mở ra, thi thể nữ tóc dài, áo phông, quần đen, không nguyên vẹn và trong giai đoạn phân hủy. Cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ vụ việc./.