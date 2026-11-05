Phát hiện thịt lợn nhũn bất thường ở trường mầm non Phương Liệt (Hà Nội)

Phụ huynh đón con về, không cho ăn bán trú vì lo thịt lợn bất thường

Theo phản ánh của phụ huynh có con theo học tại Trường Mầm non Phương Liệt (phường Phương Liệt, Hà Nội), ngày 4/11, trong quá trình giám sát việc giao nhận thực phẩm tại trường, một số phụ huynh phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường. Các miếng thịt nạc mềm, nhũn, không có độ đàn hồi; khi dùng tay ấn mạnh, thịt có cảm giác bở, dễ nát.

Thịt lợn nhũ, bở được phát hiện vào ngày 4/11. (Ảnh chụp màn hình)

Phát hiện này khiến nhiều phụ huynh lo ngại về chất lượng thực phẩm được sử dụng để chế biến bữa ăn bán trú cho trẻ. Trưa 5/11, một số gia đình đã đến trường đón con về ăn trưa, chờ cơ quan chức năng làm rõ sự việc.

Liên quan đến sự việc, bà Tưởng Minh Hường, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phương Liệt, cho biết sau khi phát hiện thịt lợn có biểu hiện mềm, nhũn, không có độ đàn hồi vào ngày 4/11, nhà trường đã yêu cầu đơn vị cung cấp trả lại số thực phẩm này và thay thế bằng thực phẩm mới. Việc thay thế có sự chứng kiến, giám sát của phụ huynh.

Nhà trường cũng đã đề nghị cơ quan chức năng đến kiểm tra, giám sát và lấy mẫu thực phẩm. Kết quả kiểm tra nhanh ban đầu cho thấy mẫu thịt bình thường. Tuy nhiên, để xác định rõ chất lượng thực phẩm, cơ quan chức năng đã niêm phong, lấy mẫu gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu.

Niêm phong mẫu thịt để kiểm nghiệm chuyên sâu

Theo UBND phường Phương Liệt, số thịt lợn nói trên do Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, phường đã chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trực tiếp xuống làm việc, với sự tham gia của Ban giám hiệu nhà trường, đại diện Công ty Ngôi Sao Xanh và đại diện cha mẹ học sinh để xác minh, thống nhất phương án xử lý.

Trưa 5/11, một số gia đình đã đến trường đón con về ăn trưa, chờ cơ quan chức năng làm rõ sự việc.

Đối với số thịt lợn có biểu hiện bất thường, kết quả kiểm tra nhanh chỉ tiêu sulfite trên hai mẫu thịt cho kết quả âm tính.

“Tuy nhiên, để bảo đảm tính khách quan, khoa học và minh bạch, đoàn kiểm tra đã niêm phong 150gr mẫu thịt lợn để kiểm nghiệm chuyên sâu”, UBND phường Phương Liệt thông tin.

Dự kiến, kết quả kiểm nghiệm chuyên sâu sẽ có vào ngày 16/11. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân sự việc.

Đại diện UBND phường Phương Liệt cho biết, những thông tin trên mới là kết quả ban đầu. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục cung cấp thông tin chính thức tới các cơ quan báo chí sau khi có kết luận của cơ quan chức năng.