Phát hiện trường hợp đi cùng chuyến bay SQ167 có bệnh nhân nhiễm COVID-19

Ngày 17/3, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã ra Quyết định cách ly y tế tập trung đối với hai công dân trên địa bàn. Trong đó có một công dân được xác định đi trên chuyến bay SQ176 từ Singapore về Việt Nam (1 trong 8 chuyến bay có bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã được Bộ Y tế thông báo).



Cụ thể, hai người bị cách ly là: N.T.D (SN 1988), hiện là cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, cư trú trên địa bàn phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ và Đ.T.M.T (SN 1992), cán bộ Cảng Hàng không Điện Biên Phủ, cư trú tại phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ.

Hai người này được cách ly 14 ngày tại bệnh xá D40, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Theo thông báo số 407 ngày 17/3/2020 của Công an tỉnh Điện Biên, qua công tác quản lý cư trú, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện ngày 15/3, trên chuyến bay VN8024 từ Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài về Điện Biên Phủ có hành khách N.T.D, ngồi tại hàng ghế số 2D. Qua xác minh, trường hợp trên được cử đi công tác tại New Zealand, sáng ngày 15/3 đã nhập cảnh tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài trên chuyến bay SQ176 từ Singapore về Việt Nam (1 trong 8 chuyến bay có bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được Bộ Y tế thông báo). Trên chuyến bay VN8024 từ Nội Bài về Điện Biên Phủ cơ quan chức năng xác định tổng cộng có 31 hành khách.

Để ứng phó với dịch bệnh Covid-19, ngay trong ngày 17/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã khẩn trương ban hành công văn số 709, yêu cầu các Sở, ban, ngành và các địa phương rà soát, cách ly các trường hợp là công dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên liên quan đến chuyến bay SQ176. Khẩn trường rà soát, xác định địa chỉ của các hành khách trên chuyến bay VN8024 ngày 15/3 từ Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài về Điện Biên Phủ để tiến hành tư vấn, khám và tổ chức cách ly theo quy định. Đồng thời thực hiện nghiêm các phương án phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Điện Biên.

Cũng trong ngày 17/3, Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) cũng đã ra Quyết định số 684, tạm thời cách ly y tế tập trung tại bệnh xá D40 (thành phố Điện Biên Phủ) đối với N.T.S (SN 1975), hiện đang cư trú tại xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên. Đây là trường hợp đi từ Malaysia về trên chuyến bay mang số hiệu AK1490, số ghế 29A về Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 8h ngày 15/3, sau đó di chuyển trên chuyến bay VY256, số ghế 39A về Thanh Hóa; đến 17h ngày 15/3 bắt xe khách biểm kiểm soát 27B-00.242 xuất phát từ Thanh Hóa lên Điện Biên./.