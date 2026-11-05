Phạt hơn 85 triệu đồng chủ xe bánh mì khiến 175 người ngộ độc

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, bà Nguyễn Thị Thúy, chủ xe bánh mì Bà Được, kinh doanh tại vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, bị xử phạt về 2 hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng thăm khám bệnh nhân ngộ độc thực phẩm. (Ảnh Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng).

Cụ thể, cơ sở này để thức ăn không được che đậy, ngăn chặn bụi bẩn, có nguy cơ bị côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; đồng thời cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng sức khỏe từ 5 người trở lên, trong vụ việc này là 175 người.

Vụ việc xảy ra trong hai ngày 9 và 10/10. Sau khi mua và sử dụng bánh mì có nhân tại xe bánh mì Bà Được, nhiều người xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn và sốt, phải đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra, lấy 13 mẫu thực phẩm tại hai địa điểm liên quan và 9 mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy thực phẩm nhiễm vi sinh vật.

Với các vi phạm trên, bà Nguyễn Thị Thúy bị phạt 750.000 đồng đối với hành vi không che đậy thức ăn và 85 triệu đồng đối với hành vi bán thực phẩm gây ngộ độc. Tổng mức phạt là 85,75 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, cơ sở bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời hạn 4 tháng. Chủ cơ sở phải tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm vi phạm gồm 2 kg chả heo, 7 lít nước sốt, 3 kg pate, 0,5 kg chà bông, 0,5 kg ớt rim và 30 ổ bánh mì.

Xe đẩy bánh mì Bà Được. (Ảnh Ngọc Toàn)

Đồng thời, bà Nguyễn Thị Thúy phải chịu toàn bộ chi phí xử lý vụ ngộ độc, khám và điều trị cho những người bị ảnh hưởng. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ khi nhận quyết định xử phạt.

Theo quyết định, bà Nguyễn Thị Thúy có một tình tiết giảm nhẹ do đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho những người bị ngộ độc thực phẩm.