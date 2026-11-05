English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phạt hơn 85 triệu đồng chủ xe bánh mì khiến 175 người ngộ độc

Thứ Năm, 14:43, 05/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ xe bánh mì Bà Được ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi vừa bị xử phạt hơn 85 triệu đồng sau vụ ngộ độc thực phẩm khiến 175 người phải nhập viện. Cơ sở này còn bị đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong 4 tháng.

 

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, bà Nguyễn Thị Thúy, chủ xe bánh mì Bà Được, kinh doanh tại vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, bị xử phạt về 2 hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm.

phat hon 85 trieu dong chu xe banh mi khien 175 nguoi ngo doc hinh anh 1
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng thăm khám bệnh nhân ngộ độc thực phẩm. (Ảnh Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng).

Cụ thể, cơ sở này để thức ăn không được che đậy, ngăn chặn bụi bẩn, có nguy cơ bị côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; đồng thời cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng sức khỏe từ 5 người trở lên, trong vụ việc này là 175 người.

Vụ việc xảy ra trong hai ngày 9 và 10/10. Sau khi mua và sử dụng bánh mì có nhân tại xe bánh mì Bà Được, nhiều người xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn và sốt, phải đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra, lấy 13 mẫu thực phẩm tại hai địa điểm liên quan và 9 mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy thực phẩm nhiễm vi sinh vật.

Với các vi phạm trên, bà Nguyễn Thị Thúy bị phạt 750.000 đồng đối với hành vi không che đậy thức ăn và 85 triệu đồng đối với hành vi bán thực phẩm gây ngộ độc. Tổng mức phạt là 85,75 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, cơ sở bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời hạn 4 tháng. Chủ cơ sở phải tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm vi phạm gồm 2 kg chả heo, 7 lít nước sốt, 3 kg pate, 0,5 kg chà bông, 0,5 kg ớt rim và 30 ổ bánh mì.

phat hon 85 trieu dong chu xe banh mi khien 175 nguoi ngo doc hinh anh 2
Xe đẩy bánh mì Bà Được. (Ảnh Ngọc Toàn)

Đồng thời, bà Nguyễn Thị Thúy phải chịu toàn bộ chi phí xử lý vụ ngộ độc, khám và điều trị cho những người bị ảnh hưởng. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ khi nhận quyết định xử phạt.

Theo quyết định, bà Nguyễn Thị Thúy có một tình tiết giảm nhẹ do đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho những người bị ngộ độc thực phẩm.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

12/13 mẫu thực phẩm trong vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi nhiễm Salmonella
12/13 mẫu thực phẩm trong vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi nhiễm Salmonella

VOV.VN - Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy, 12 trong số 13 mẫu thực phẩm lấy tại cơ sở bánh mì Bà Được ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi dương tính với vi khuẩn Salmonella. Vụ nghi ngộ độc này khiến 175 người phải nhập viện điều trị.

12/13 mẫu thực phẩm trong vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi nhiễm Salmonella

12/13 mẫu thực phẩm trong vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi nhiễm Salmonella

VOV.VN - Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy, 12 trong số 13 mẫu thực phẩm lấy tại cơ sở bánh mì Bà Được ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi dương tính với vi khuẩn Salmonella. Vụ nghi ngộ độc này khiến 175 người phải nhập viện điều trị.

Nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, 17 người ở TP.HCM phải nhập viện
Nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, 17 người ở TP.HCM phải nhập viện

VOV.VN - Sau khi ăn bánh mì mua tại một xe bán hàng lưu động ở phường Lái Thiêu, TP.HCM (trước là TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương), ít nhất 17 người xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc như sốt, đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy.

Nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, 17 người ở TP.HCM phải nhập viện

Nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, 17 người ở TP.HCM phải nhập viện

VOV.VN - Sau khi ăn bánh mì mua tại một xe bán hàng lưu động ở phường Lái Thiêu, TP.HCM (trước là TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương), ít nhất 17 người xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc như sốt, đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy.

Quảng Trị: Khẩn trương điều tra nguyên nhân ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì
Quảng Trị: Khẩn trương điều tra nguyên nhân ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

VOV.VN - Chiều 15/9, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền xã Cam Lộ điều tra nguyên nhân nhiều người có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Quảng Trị: Khẩn trương điều tra nguyên nhân ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

Quảng Trị: Khẩn trương điều tra nguyên nhân ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

VOV.VN - Chiều 15/9, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền xã Cam Lộ điều tra nguyên nhân nhiều người có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Hàng chục người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì
Hàng chục người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

Sáng 15/9, UBND xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân hàng chục người có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Hàng chục người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

Hàng chục người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

Sáng 15/9, UBND xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân hàng chục người có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục