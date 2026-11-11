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Phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn mới

Thứ Tư, 17:09, 11/11/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 2156/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới (Kế hoạch).

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch này với mục đích cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ và giải pháp của Chỉ thị số 11-CT/TW thành các nhiệm vụ cụ thể của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ, kết quả và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

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Phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn mới. Ảnh: BTC Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao, kết nối trực tuyến tới 33 tỉnh, thành phố

Tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương đối với vị trí, vai trò của hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để các hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội; phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên và Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại nhân dân, xây dựng và chủ quyền quốc gia.

Nhiệm vụ, giải pháp

Kế hoạch đưa ra 4 nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vị trí, vai trò của hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước: Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW và Kế hoạch của Chính phủ; lồng ghép nội dung phát huy vai trò hội trong chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương...

Thứ hai, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hội: Rà soát tổ chức, hoạt động của hội; rà soát, tăng cường quản lý việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức khoa học và công nghệ đối với các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc hội; rà soát, tăng cường quản lý việc cấp giấy phép hoạt động của các cơ quan báo chí thuộc hội; triển khai công tác phòng, chống rửa tiền đối với các hội theo quy định của pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý nhà nước về hội và tổ chức, hoạt động của hội theo quy định của pháp luật; phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn các hội tại địa phương...

Thứ ba, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đối với hội: Rà soát, hoàn thiện pháp luật về hội; xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của hội; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về hội...

Thứ tư, rà soát, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của hội; tạo điều kiện cho các hội phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc: Các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hội, tổ chức thuộc hội phù hợp với đặc điểm ngành, lĩnh vực và địa phương; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ công chức thực hiện công tác quản lý, hỗ trợ hoạt động của hội...

PV/VOV.VN
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