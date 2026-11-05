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Phạt nặng chủ phương tiện và tài xế điều khiển xe đầu kéo không có giấy phép

Thứ Năm, 17:20, 05/11/2026
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VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một lái xe đầu kéo không có giấy phép lái xe và doanh nghiệp giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, với số tiền phạt 77 triệu đồng.

Trước đó, Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận phản ánh  của người dân về trường hợp điều khiển xe đầu kéo không có giấy phép lái xe trên tuyến đường tỉnh 170, thuộc địa bàn xã Thác Bà.

phat nang chu phuong tien va tai xe dieu khien xe dau keo khong co giay phep hinh anh 1
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai xác minh, làm rõ trường hợp lái xe ô tô đầu kéo không có giấy phép lái xe.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định anh L.T.A. (sinh năm 2002, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) là người điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 19H-204.XX, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 88RM-001.XX, trong khi không có giấy phép lái xe theo quy định.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 2/11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh L.T.A. về hành vi điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, với số tiền 19 triệu đồng. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải 24h về hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông, với số tiền 58 triệu đồng. Tổng số tiền phạt đối với lái xe và doanh nghiệp là 77 triệu đồng.

phat nang chu phuong tien va tai xe dieu khien xe dau keo khong co giay phep hinh anh 2
Phương tiện ô tô đầu kéo liên quan đến vụ việc.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo các doanh nghiệp, chủ phương tiện cần nghiêm túc kiểm tra giấy phép lái xe và các điều kiện cần thiết của người điều khiển trước khi giao phương tiện; đồng thời đề nghị người dân tiếp tục phối hợp, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xác minh, xử lý, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

CTV Lâm Bùi/VOV-Tây Bắc
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