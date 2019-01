Phát phao tròn, tài liệu tuyên truyền an toàn cho ngư dân Nam Định

PC_Article_AfterShare_1

Để nâng cao an toàn hàng hải, hạn chế những thiệt hại ngoài ý muốn cho bà con ngư dân tham gia đánh bắt hải sản trên biển, ngày 16/1, tại cảng cá Ninh Cơ (Nam Định) Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn hàng hải Việt Nam tổ chức chương trình cấp phát 500 phao tròn, 200 bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến các quy định về công tác tìm kiếm cứu nạn cho ngư dân xã Hải Triều (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn hàng hải Việt Nam phát phao tròn cho ngư dân Nam Định.

Chia sẻ với phóng viên, ông Bùi Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Triều (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) cho biết: “Xã Hải Triều hiện có hơn 100 tàu thuyền đánh bắt xa bờ và gần 300 tàu thuyền đánh bắt ven bờ. Ngư dân chủ yếu đánh bắt từ khu vực Quảng Ninh đến cửa vịnh Bắc Bộ, thường gió cấp 7, 8 ngư dân vẫn khai thác được. Do đặc thù đánh bắt xa bờ, phương tiện còn hạn chế nên rủi ro của ngư dân trên biển là rất lớn. Công tác cứu hộ, cứu nạn, thông tin liên lạc gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2018, đội tàu cá thuộc xã Hải Triều đã gặp 3 sự cố liên quan đến hỏng hóc phương tiện và gặp tai nạn do gió bão trên biển. Tuy vậy, với sự trợ giúp kịp thời của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn hàng hải Việt Nam, các ngư dân may mắn thoát nạn, bảo toàn được phương tiện đánh bắt".

Cán bộ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn hàng hải Việt Nam phát tài liệu, tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân đảm bảo an toàn hàng hải.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, năm 2018, Trung tâm đã thu nhận và xử lý khoảng 450 sự cố trên biển, cứu và hỗ trợ hơn 1.000 người.

Người dân nhận phao và chăm chú nghe cán bộ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn hàng hải Việt Nam hướng dẫn.

"Đáng nói, tỉ lệ tàu cá gặp nạn luôn chiếm khoảng 80 - 90% tổng số các sự cố. Hầu hết các chủ tàu hiện nay còn rất chủ quan trong việc kiểm tra phương tiện kỹ thuật, chuẩn bị dụng cụ y tế, vật dụng cứu sinh trước mỗi chuyến ra khơi. Các đợt tuyên truyền không chỉ giúp ngư dân, chủ tàu tăng cường năng lực phòng hộ trong quá trình đánh bắt mà còn giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của vật dụng cứu sinh khi hoạt động trên biển. Trong năm 2019, Trung tâm cứu nạn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến ngư dân để giúp hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại cho ngư dân tham gia đánh bắt và bám biển", ông Hùng nói thêm.

700 bộ tài liệu và phao tròn được Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn hàng hải Việt Nam cấp phát đến tận tay người dân tại cảng cá Ninh Cơ (Nam Định).

Nguyễn Ngân/VOV.VN

Cũng trong ngày, cùng với hoạt động tuyên truyền, cấp phát phao tròn, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn hàng hải Việt Nam cũng đã phổ biến, hướng dẫn cho hàng trăm người dân xã Hải Triều thực hành các thao tác phòng cháy chữa cháy hiệu quả ngay tại sân UBND xã Hải Triều được nhiều người dân đánh giá rất cao./.