Phát biểu tham luận tại Hội thảo khoa học "Mô hình chiến lược xây dựng năng lực R&D và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu cho công nghiệp bán dẫn Việt Nam" do Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương chủ trì, phối hợp với Viện Công nghệ và Giáo dục Trí tuệ mới tạo sinh (Viện IGNITE) tổ chức, PGS.TS Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện IGNITE nhận định: Để tham gia sâu vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, Việt Nam cần tập trung phát triển năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D), đồng thời xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có khả năng kết nối nguồn lực, thương mại hóa tài sản trí tuệ và hình thành các ngành công nghiệp mới.

Công nghiệp bán dẫn không chỉ là câu chuyện đầu tư công nghệ, mà quan trọng hơn là xây dựng năng lực nghiên cứu, hình thành sản phẩm và đưa kết quả nghiên cứu vào thị trường.

PGS.TS Nguyễn Ái Việt cho rằng, phát triển công nghiệp bán dẫn không chỉ là câu chuyện đầu tư công nghệ, mà quan trọng hơn là xây dựng năng lực nghiên cứu, hình thành sản phẩm và đưa kết quả nghiên cứu vào thị trường.

Theo ông, Việt Nam cần tập trung vào hai năng lực đột phá, gồm năng lực R&D mạnh và năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là những yếu tố có thể tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển tài sản trí tuệ và nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong ngành công nghiệp bán dẫn.

PGS.TS Nguyễn Ái Việt nhấn mạnh, khi có năng lực R&D đủ mạnh, Việt Nam sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc thu hút các nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu không thể chỉ dừng lại ở các công trình khoa học mà phải được chuyển hóa thành sản phẩm có khả năng thương mại hóa, đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu pháp lý của thị trường quốc tế.

Ba điểm nghẽn trong phát triển công nghiệp bán dẫn

Phân tích thực trạng phát triển công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam hiện nay, PGS.TS Nguyễn Ái Việt chỉ ra ba nhóm điểm nghẽn lớn đang cản trở quá trình phát triển khoa học, công nghệ nói chung và công nghiệp bán dẫn nói riêng.

Thứ nhất là những bất cập về cơ chế tài chính. Theo ông Việt, cơ chế tài chính công dành cho hoạt động R&D hiện chưa thực sự phù hợp với đặc thù nghiên cứu khoa học. Việc định giá tài sản trí tuệ, chia sẻ rủi ro trong đầu tư nghiên cứu còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, cơ chế tuyển dụng và đãi ngộ nhân lực chất lượng cao vẫn thiếu tính linh hoạt.

Thứ hai là hạn chế trong tổ chức và sử dụng nguồn nhân lực. Việt Nam có đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và các cơ sở nghiên cứu, song nguồn lực còn phân tán, chưa hình thành được những nhóm nghiên cứu đủ mạnh. Việc thiếu một đầu mối điều phối, kết nối các nguồn lực khiến hiệu quả hợp tác chưa tương xứng với tiềm năng.

Thứ ba là khoảng cách giữa nghiên cứu và thị trường. Nhiều đề tài, dự án khoa học còn triển khai riêng lẻ; liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp chưa thực sự hiệu quả. Không ít kết quả nghiên cứu có tiềm năng ứng dụng nhưng gặp khó khăn khi chuyển giao vào sản xuất và thu hút vốn đầu tư.

Theo PGS.TS Nguyễn Ái Việt, vấn đề cốt lõi không hẳn nằm ở việc Việt Nam thiếu nguồn lực, mà là thiếu cơ chế tích hợp các nguồn lực để tạo thành năng lực thực chất.

PGS.TS Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện Công nghệ và Giáo dục Trí tuệ mới tạo sinh (Viện IGNITE) tham luận tại hội thảo.

Đề xuất hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo mô hình kim cương

Để tháo gỡ những điểm nghẽn trên, PGS.TS Nguyễn Ái Việt đề xuất xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo mô hình hình kim cương, gồm sáu yếu tố: nhân lực, hạ tầng R&D, sản phẩm và tài sản trí tuệ, hợp tác quốc tế, thể chế và đầu tư.

Trong đó, nhân lực, hạ tầng nghiên cứu và tài sản trí tuệ là những yếu tố trực tiếp tạo ra năng lực công nghệ. Ba yếu tố còn lại đóng vai trò hỗ trợ, thúc đẩy quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm và thương mại hóa.

Ông Việt cho rằng, đầu tư cho R&D cần được hiểu đúng bản chất, không chỉ là mua sắm máy móc, máy chủ hay phần mềm, mà phải chú trọng đầu tư vào con người, phòng thí nghiệm và năng lực nghiên cứu thực chất.

Một trong những đề xuất đáng chú ý là xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Công nghệ, đóng vai trò kết nối các nguồn lực và tổ chức chu trình phát triển khép kín, từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu phát triển, hình thành tài sản trí tuệ đến xây dựng sản phẩm, thương mại hóa và tạo ra tăng trưởng kinh tế.

Theo mô hình này, doanh thu từ hoạt động thương mại hóa sẽ tiếp tục được tái đầu tư cho R&D và đào tạo, tạo thành chu trình phát triển liên tục.

Để vận hành hiệu quả, trung tâm cần có cơ chế thử nghiệm chính sách, hợp tác quốc tế, đầu tư hạ tầng, kiểm thử và hợp chuẩn sản phẩm. Đặc biệt, cần hình thành các nhóm đổi mới sáng tạo chuyên trách, kết nối nhà khoa học, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Ái Việt cũng đề xuất mở rộng mô hình hợp tác từ ba nhà sang năm nhà, gồm Nhà nước, doanh nghiệp, viện trường, nhà khoa học và nhà phát triển hạ tầng đổi mới sáng tạo. Trong đó, nhà khoa học cần được phát huy vai trò chủ động, còn nhà phát triển hạ tầng đảm nhiệm việc cung cấp các dịch vụ và điều kiện cần thiết để hệ sinh thái vận hành đồng bộ.

Hội thảo thu hút khoảng 200 đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, tập đoàn công nghệ, định chế tài chính, quỹ đầu tư và những chuyên gia bán dẫn hàng đầu trong nước, quốc tế.

Chủ động đầu tư ra nước ngoài để tiếp nhận công nghệ

Một nội dung quan trọng khác được PGS.TS Nguyễn Ái Việt đề cập là đổi mới tư duy hợp tác quốc tế trong phát triển công nghiệp bán dẫn.

Theo ông, Việt Nam không nên chỉ chờ đợi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), mà cần chủ động đầu tư ra nước ngoài để tiếp cận công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư vào doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu tại Mỹ hoặc châu Âu, qua đó tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển sản phẩm, tổ chức trao đổi chuyên gia và từng bước chuyển giao công nghệ về Việt Nam.

Cách tiếp cận này có thể tạo ra dòng chuyển giao ngược về tri thức, công nghệ, tài sản trí tuệ và mạng lưới chuyên gia, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu trong nước.

PGS.TS Nguyễn Ái Việt cũng nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế trong việc rút ngắn thời gian phát triển năng lực công nghệ. Tuy nhiên, các chương trình hợp tác cần đi vào thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể, thay vì chỉ dừng lại ở các thỏa thuận mang tính nguyên tắc.

Đặc biệt, theo ông, công nghiệp bán dẫn có thể trở thành điểm hội tụ của nhiều lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, quang điện tử, công nghệ lượng tử, vật liệu mới và các hệ thống tự hành.

Việc kết nối các công nghệ này sẽ tạo điều kiện hình thành những hệ sản phẩm có giá trị cao, thay vì phát triển các công nghệ riêng lẻ, thiếu tính đồng bộ.

PGS.TS Nguyễn Ái Việt khẳng định, công nghệ không phải là đích đến cuối cùng mà chỉ là điểm khởi đầu. Mục tiêu quan trọng nhất là chuyển hóa tri thức, năng lực R&D và tài sản trí tuệ thành sản phẩm, doanh nghiệp, ngành công nghiệp mới và tăng trưởng kinh tế. Theo đó, để công nghiệp bán dẫn thực sự trở thành động lực phát triển, Việt Nam cần chuyển từ tư duy phát triển từng công nghệ riêng lẻ sang xây dựng hệ sinh thái công nghiệp có khả năng kết nối, tự vận hành và phát triển bền vững.

Hội thảo khoa học "Mô hình chiến lược xây dựng năng lực R&D và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu cho công nghiệp bán dẫn Việt Nam" do Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương chủ trì, phối hợp với Viện Công nghệ và Giáo dục Trí tuệ mới tạo sinh (Viện IGNITE) tổ chức ngày 17/11 tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ khoảng 200 đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, tập đoàn công nghệ, định chế tài chính, quỹ đầu tư và những chuyên gia bán dẫn hàng đầu trong nước, quốc tế. Hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm như TS. Richard L. Thurston, nguyên Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Cố vấn Pháp lý Tập đoàn TSMC; đại diện Đại học Bang Arizona (Hoa Kỳ); GS.TSKH Alexander Drozdov, nguyên Tổng Giám đốc Trung tâm R&D Intel tại Liên bang Nga, cùng các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ trong nước.