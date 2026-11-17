Ngày 17/11, tại Hà Nội, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương chủ trì, phối hợp với Viện Công nghệ và Giáo dục Trí tuệ mới tạo sinh (Viện IGNITE) tổ chức Hội thảo khoa học "Mô hình chiến lược xây dựng năng lực R&D và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu cho công nghiệp bán dẫn Việt Nam".

Hội thảo được tổ chức nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời góp phần triển khai các định hướng về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

Sự kiện quy tụ khoảng 200 đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, tập đoàn công nghệ, định chế tài chính, quỹ đầu tư và những chuyên gia bán dẫn hàng đầu trong nước, quốc tế.

Toàn cảnh Hội thảo

Phát triển công nghiệp bán dẫn phải tạo ra năng lực công nghệ thực chất

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cho biết, trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển mạnh mẽ và cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia ngày càng sâu sắc, công nghiệp bán dẫn đã trở thành một trong những ngành công nghiệp nền tảng, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế, năng lực tự chủ công nghệ, năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia.

Đối với Việt Nam, phát triển công nghiệp bán dẫn không chỉ mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu mà còn có ý nghĩa chiến lược trong đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, định hướng chiến lược quan trọng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nổi bật là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, trên cơ sở Đề án do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chủ trì nghiên cứu, tham mưu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu để nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Trong các chỉ đạo gần đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn đúng hướng ưu tiên, tập trung xây dựng năng lực công nghệ, gắn nghiên cứu với sản xuất và tạo ra sản phẩm, giá trị thực chất. Đối với công nghiệp bán dẫn, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải cụ thể hóa các chủ trương, định hướng chiến lược thành những chương trình, nhiệm vụ và kết quả cụ thể; không chỉ thu hút đầu tư, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu mà quan trọng hơn là từng bước xây dựng năng lực R&D, làm chủ công nghệ và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, dù Việt Nam đã có những bước tiến ban đầu trong phát triển công nghiệp bán dẫn, từng bước hình thành đội ngũ kỹ sư thiết kế vi mạch, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp và những dự án đầu tư trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, năng lực R&D, khả năng phát triển sản phẩm công nghệ, quy mô doanh nghiệp trong nước và mức độ tham gia vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao vẫn còn những hạn chế. Đây là những điểm nghẽn cần được nhận diện đầy đủ để lựa chọn mô hình phát triển phù hợp, tránh đầu tư dàn trải hoặc chỉ tham gia vào những công đoạn có giá trị gia tăng thấp.

"Vấn đề quan trọng là phải đánh giá đúng Việt Nam đang ở đâu trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, lợi thế cạnh tranh thực sự là gì, khoảng cách công nghệ so với các quốc gia đi trước ra sao và đâu là những lĩnh vực có thể tạo đột phá. Việc đánh giá không chỉ tập trung vào số lượng doanh nghiệp hay dự án đầu tư mà cần đi sâu vào năng lực nghiên cứu, thiết kế vi mạch, phát triển chip chuyên dụng, công nghệ đóng gói, kiểm thử, nguồn nhân lực, hạ tầng R&D và khả năng thương mại hóa sản phẩm", ông Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo

Chuyển chủ trương, chính sách thành sản phẩm có thể đo đếm được

Một trong những yêu cầu quan trọng được đặt ra tại hội thảo là nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

Trong bối cảnh nhiều chủ trương, chính sách đã được ban hành, vấn đề có ý nghĩa quyết định là làm thế nào để các định hướng chiến lược thực sự đi vào cuộc sống, chuyển hóa thành năng lực công nghệ, sản phẩm cụ thể và đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế.

Điều này đòi hỏi phải làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, từ cơ chế huy động và phân bổ nguồn lực đến sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Đặc biệt, thu hút đầu tư nước ngoài cần gắn chặt với mục tiêu phát triển năng lực R&D và nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước. Nếu chỉ tập trung thu hút các dự án đầu tư mà thiếu cơ chế kết nối với hoạt động nghiên cứu, đào tạo và phát triển công nghệ trong nước, Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong việc nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Vì vậy, các chính sách phát triển công nghiệp bán dẫn cần được cụ thể hóa thành những chương trình, nhiệm vụ ưu tiên, xác định rõ chủ thể thực hiện, nguồn lực, lộ trình và tiêu chí đánh giá kết quả.

Đây cũng là cơ sở để chuyển từ tư duy xây dựng chiến lược sang tổ chức thực hiện chiến lược, lấy năng lực công nghệ và sản phẩm đầu ra làm thước đo hiệu quả.

Xây dựng hệ sinh thái R&D bán dẫn theo mô hình liên kết "5 nhà"

Cùng với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, tại hội thảo, các đại biểu cũng đặt trọng tâm vào nghiên cứu mô hình chiến lược xây dựng năng lực R&D và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bán dẫn quốc gia. Trong đó, mô hình liên kết "5 nhà" được đề xuất nghiên cứu, vận dụng nhằm huy động và kết nối hiệu quả các nguồn lực cho phát triển công nghiệp bán dẫn. Mô hình này gồm Nhà nước - nhà khoa học (viện, trường) - nhà doanh nghiệp - nhà đầu tư và nhà băng (ngân hàng). Mỗi chủ thể giữ một vai trò trong quá trình hình thành và phát triển hệ sinh thái bán dẫn.

Nhà nước đóng vai trò định hướng, kiến tạo thể chế và xây dựng chính sách; các nhà khoa học, viện nghiên cứu và trường đại học phát triển năng lực nghiên cứu, công nghệ và nguồn nhân lực; doanh nghiệp kết nối hoạt động R&D với sản xuất, kinh doanh và thị trường. Trong khi đó, nhà đầu tư và hệ thống ngân hàng tham gia huy động, cung cấp nguồn lực tài chính, tạo điều kiện để các dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ được triển khai.

Điều quan trọng không chỉ là sự tham gia của các chủ thể mà còn phải thiết lập được cơ chế phối hợp, phân chia trách nhiệm và huy động nguồn lực phù hợp.

Theo PGS-TS Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện Công nghệ và Giáo dục Trí tuệ mới tạo sinh, cần ưu tiên phát triển năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) thực chất, đầu tư vào con người thay vì chỉ tập trung mua sắm thiết bị; rà soát, công khai và xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung, tránh đầu tư trùng lặp.

"Thực ra khi nhà trường và doanh nghiệp lẻ tẻ không có một nền tảng chung để gặp gỡ thường xuyên thì chúng ta ký kết chương trình phối hợp phát triển xong chúng ta cũng bỏ không thôi. Phải có nhà phát triển hạ tầng đổi mới sáng tạo, để tạo ra một sân chơi để cho mọi người thường xuyên vào đó gặp gỡ các doanh nghiệp khác và chúng ta sẽ có nhiều đề tài khác nhau để kết hợp triển khai", PGS-TS Nguyễn Ái Việt nhấn mạnh .

Một số hướng hợp tác được đặt ra tại hội thảo gồm phát triển hạ tầng R&D dùng chung, xây dựng mô hình phòng thí nghiệm sống (Living Lab), triển khai chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao và hình thành cơ chế thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ bán dẫn.

Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, việc tập trung đầu tư vào những hạ tầng nghiên cứu có khả năng sử dụng chung được xem là hướng tiếp cận cần nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, tăng cường kết nối giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hợp tác quốc tế và ngoại giao công nghệ cũng là những giải pháp quan trọng để Việt Nam tiếp cận tri thức, kinh nghiệm quản lý, công nghệ tiên tiến và từng bước xây dựng năng lực công nghệ nội sinh.

Cho biết về chính sách phát triển công nghệ chiến lược và công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết, để tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn và tạo ra bước chuyển dịch chất lượng trong thời gian tới, Bộ xác định có ba nhóm định hướng cần phải tập trung.

Đó là, tập trung nguồn lực R&D vào các phân khúc bán dẫn ngách gắn liền với công nghệ chiến lược, như chip AI, chip IoT, chip công suất bán dẫn hợp chất phục vụ năng lượng xanh, thiết bị viễn thông 5G, 6G. Đây là những phân khúc mà giá trị gia tăng nằm ở thuật toán tối ưu, kiến trúc thiết kế thông minh và khả năng tùy biến theo bài toán ứng dụng đặc thù của Việt Nam và cũng là thế mạnh của Việt Nam.

Đồng thời, cải cách căn bản cơ chế tài chính khoa học công nghệ theo hướng đặt hàng từ bài toán thực tiễn và chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu. Chuyển mạnh từ cơ chế cấp phát giao việc sang cơ chế đặt hàng nhiệm vụ trọng điểm gắn trực tiếp với nhu cầu doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực R&D chất lượng cao gắn với dự án thực tế.

"Vừa rồi, Chính phủ, Bộ KH&CN đưa ra nhiều hướng dẫn và các nội dung chính trong Nghị định 260 về phát triển công nghệ chiến lược, tất cả những sản phẩm như là chip bán dẫn thì sẽ được hỗ trợ cho đến 100% tiền để đi thử nghiệm ở trong nước và quốc tế. Và chúng tôi cũng dành những ưu đãi cao nhất về thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân xuất phát từ cái công việc liên quan đến công nghệ chiến lược", ông Lê Xuân Định nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Xuân Định cũng cho biết, thời gian tới Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đưa vào vận hành Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn, nhằm cung cấp hệ thống máy chủ hiệu năng cao, mua sắm tập trung bản quyền phần mềm thiết kế EDA để chia sẻ cung cấp với chi phí ưu đãi cho cộng đồng thiết kế chip trong nước và thiết lập hệ thống phòng thí nghiệm đo kiểm tiêu chuẩn quốc tế để cung cấp dịch vụ dùng chung với chi phí ưu đãi cho các viện, trường, doanh nghiệp.

Xác định vị thế công nghiệp bán dẫn Việt Nam trong 5 năm, 10 năm và 20 năm tới

Một nội dung đáng chú ý khác được đặt ra tại hội thảo là xác định tầm nhìn chiến lược, lộ trình và lựa chọn những lĩnh vực ưu tiên phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam trong từng giai đoạn.

Theo định hướng trong dự thảo phát biểu khai mạc, đây là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với công tác tham mưu, hoạch định chính sách phát triển công nghiệp bán dẫn.

Ba câu hỏi chiến lược được đặt ra: Trong 5 năm tới, Việt Nam cần làm gì để hình thành những năng lực R&D cốt lõi và tham gia thực chất vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu? Trong 10 năm tới, cần làm chủ những công nghệ, sản phẩm và phân khúc nào? Và trong 20 năm tới, Việt Nam cần xác lập vị thế như thế nào trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu?

Những câu hỏi này cho thấy yêu cầu xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn không thể chỉ dựa trên mục tiêu ngắn hạn mà cần có tầm nhìn dài hạn, gắn với các bước đi và nguồn lực cụ thể.

Trong giai đoạn trước mắt, việc lựa chọn đúng những lĩnh vực có lợi thế, tập trung phát triển nhân lực, hạ tầng nghiên cứu và năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm công nghệ là những vấn đề cần được ưu tiên xem xét.

Về dài hạn, mục tiêu không chỉ là mở rộng quy mô ngành công nghiệp bán dẫn mà còn từng bước nâng cao khả năng tự chủ công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Để thực hiện mục tiêu này, cần có sự kết hợp giữa chính sách phát triển công nghiệp, chiến lược khoa học và công nghệ, đào tạo nhân lực, thu hút đầu tư và hợp tác quốc tế.

Đặc biệt, trong điều kiện nguồn lực có hạn, việc lựa chọn đúng hướng đi và tập trung đầu tư vào những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng cao sẽ quyết định hiệu quả của chiến lược phát triển.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm như TS. Richard L. Thurston, nguyên Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Cố vấn Pháp lý Tập đoàn TSMC; đại diện Đại học Bang Arizona (Hoa Kỳ); GS.TSKH Alexander Drozdov, nguyên Tổng Giám đốc Trung tâm R&D Intel tại Liên bang Nga, cùng các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ trong nước.

Những kinh nghiệm quốc tế về xây dựng hệ sinh thái bán dẫn, tổ chức R&D, phát triển nguồn nhân lực và huy động nguồn lực đầu tư được kỳ vọng góp phần làm rõ mô hình phát triển phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Hội thảo dành phiên toàn thể buổi sáng để thảo luận về định hướng chiến lược, kinh nghiệm quốc tế và đối thoại chính sách vĩ mô. Phiên chuyên đề buổi chiều gồm ba bàn tròn hành động, tập trung vào bài toán phát triển công nghiệp bán dẫn tại địa phương và doanh nghiệp; hạ tầng phòng thí nghiệm, đào tạo nhân lực; khu đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư.

Các kết quả, kiến nghị từ hội thảo sẽ được Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nghiên cứu, chắt lọc, bổ sung cơ sở khoa học và thực tiễn, phục vụ công tác tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn.