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Phát triển dược liệu thành sinh kế dưới tán rừng Tây Nguyên

Thứ Bảy, 10:07, 24/10/2026
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VOV.VN - Phát triển dược liệu dưới tán rừng sẽ mở ra cơ hội tạo việc làm, tăng thu nhập và khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ rừng.

 

Tiềm năng này đã được phân tích cụ thể tại Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu khu vực Tây Nguyên” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức chiều 23/10 tại tỉnh Gia Lai.

Thông tin tại diễn đàn, Tây Nguyên có khí hậu, thổ nhưỡng và hệ sinh thái đa dạng, là điều kiện thuận lợi để nghiên cứu, phát triển nhiều loài dược liệu, trong đó có những cây phù hợp dưới tán rừng.

Không gian phát triển sau sáp nhập cũng mở thêm cơ hội kết nối vùng nguyên liệu với cơ sở chế biến và thị trường. Ngoài sâm Ngọc Linh và Hồng Đẳng Sâm đã được khẳng định, các địa phương cần tiếp tục lựa chọn cây có giá trị kinh tế, phù hợp sinh thái, bảo tồn nguồn gen và tổ chức sản xuất gắn với nhu cầu tiêu thụ.

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Toàn cảnh diễn đàn.

Để khuyến khích kinh tế dược liệu, cần hỗ trợ giống, kỹ thuật và liên kết thu mua; đồng thời xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm giữa cộng đồng, chủ rừng và doanh nghiệp.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Dự án của Tập đoàn Trường Sinh, dược liệu Tây Nguyên đã có một số vùng nguyên liệu lớn, nhưng còn chưa đa dạng về chủng loại và dừng ở sản xuất thô là chính. Doanh nghiệp rất mong muốn xây dựng thêm nhiều vùng, nhiều chủng loại hơn, kết hợp với chế biến sâu.

“Chúng tôi sẽ không dừng lại ở sản xuất thô mà phải sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm như thuốc, dược liệu để sản xuất thuốc hoặc thực phẩm bảo vệ sức khỏe có thể phối trộn vào các sản phẩm khác. Không chỉ là những sản phẩm sử dụng đường uống, chúng ta có thể đưa vào mỹ phẩm chăm sóc sức khỏe”, bà Thu Hà cho biết.

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Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Nhiều đại biểu tham dự diễn đàn cho rằng, từ đề xuất đầu tư đến vùng sản xuất hiệu quả còn nhiều điều kiện phải đáp ứng. Trước hết, địa phương cần rà soát, lập bản đồ vùng tiềm năng, làm rõ chủ rừng, điều kiện sinh thái, hạ tầng và đầu mối tiêu thụ; mỗi vùng cần có phương án bảo vệ rừng, giám sát tác động đến tái sinh tự nhiên, đất và nguồn nước.

Cùng với đó là xác định sản phẩm và thị trường mục tiêu trước khi lựa chọn công nghệ, tổ chức vùng trồng; nguyên liệu phải được kiểm chứng về định danh, thành phần hóa học, chỉ tiêu an toàn và truy xuất theo lô.

Ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai cho biết định hướng của địa phương: “Đến năm 2030, đề án phát triển cây dược liệu dưới tán rừng đạt khoảng 31.000 ha. Giá trị của dược liệu Việt Nam rất quý. Tuy nhiên, việc phát triển dược liệu đòi hỏi phải gắn liền với tiêu thụ sản phẩm, chế biến và tạo đầu ra thì mới phát triển tốt”.

Từ các ý kiến, đề xuất tại diễn đàn, yêu cầu đặt ra cho Tây Nguyên là cần rà soát vùng trồng phù hợp, lựa chọn mô hình khả thi trước khi nhân rộng; đồng thời, phát triển dược liệu dưới tán rừng cần có sự tham gia của nhà đầu tư có năng lực tài chính, công nghệ và phương án tiêu thụ rõ ràng.

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Các loại dược liệu đặc trưng của tỉnh Gia Lai được trưng bày tại diễn đàn.

Từ đó tạo ra sản phẩm dược liệu có giá trị, giúp tăng thu nhập của người dân, tạo nền tảng cho bảo vệ rừng và phát triển dược liệu lâu dài.

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Đà Nẵng hướng tới “thủ phủ dược liệu” quốc gia năm 2050

VOV.VN - Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xác định, sâm Ngọc Linh là cây chủ lực của các vùng dược liệu, gắn với bảo tồn nguồn gen, chế biến sâu, thương hiệu và chuỗi giá trị, hướng tới xây dựng “thủ phủ dược liệu” quốc gia.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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