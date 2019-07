Phẫu thuật lấy 7 viên sỏi nặng 0,5 kg trong bàng quang một bệnh nhân

Bác sỹ Nguyễn Hữu Trịnh - Trưởng khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, người trực tiếp phẫu thuật cho trường hợp trên cho biết, bệnh nhân Mai nhập viện với các biểu hiện đau vùng hạ vị dưới rốn, cộng với vết loét chảy mủ kéo dài ở vùng mông bên trái. Khi chụp phim và siêu âm, bệnh viện phát hiện ra bệnh nhân Mai có những viên sỏi lớn ở bàng quang. Sau hơn 1 giờ đồng hồ phẫu thuật, ê kíp mổ lấy ra 7 viên sỏi rất lớn, mỗi viên có hình kim tự tháp, tổng trọng lượng lên tới khoảng 0,5 kg.



Bệnh nhân Trần Văn Mai.

Điều đáng nói là trước đó, bệnh nhân Mai không hề hay biết trong bụng mình có những viên sỏi lớn. Theo trình bày của bệnh nhân, ông này bị tai nạn lao động, tổn thương tủy sống, liệt nửa người từ ngang lưng trở xuống hơn 15 năm nay. Bệnh nhân đã điều trị tại một số bệnh viện nhưng không khỏi đành phải chấp nhận nằm ở nhà. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc tiểu tiện quá đau buốt, nên gia đình mới chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cấp cứu.



Các viên sỏi bàng quang kích thước lớn, nặng tổng cộng nửa ký.

Theo bác sĩ Trịnh, nguyên nhân hình thành sỏi là do sự liên thông của dòng nước tiểu của bệnh nhân không được tốt do bị nằm lâu ngày không được vận động nên nước tiểu bị ứ đọng. Còn việc các viên sỏi có hình thù kim tự tháp là do trong quá trình nằm, bệnh nhân thường nghiêng qua nghiêng lại nên lần lượt hình thành các viên sỏi có hình dạng trên.



Hiện bệnh nhân Mai đã qua cơn nguy hiểm và dần hồi phục. Tuy nhiên, do sức khỏe vẫn đang yếu nên bệnh nhân vẫn đang được các bác sỹ chăm sóc, điều trị./.