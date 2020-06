Phiên chợ nhân đạo đến với người nghèo Sóc Trăng

Ngày 5/6, “Phiên chợ nhân đạo” năm 2020 do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng tổ chức đã đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn vùng sông nước Cù Lao Dung.

Rất đông bà con đến với phiên chợ nhân đạo ở huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng nhân đạo 2020 với chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”. Phiên chợ nhân đạo là sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức nhân đạo ở TP Hồ Chí Minh tổ chức cho 400 hộ gia đình bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hạn hán, mặn xâm nhập ở 4 xã của huyện Cù Lao Dung là An Thạnh 2, An Thạnh Đông, Đại Ân 1, An Thạnh 3. Theo đó, mỗi hộ gia đình được phát 1 phiếu đổi hàng trị giá 200 ngàn đồng.



Tại phiên chợ, Ban tổ chức đã bố trí nhiều quầy hàng phục vụ các mặt hàng thiết yếu, phù hợp với nhu cầu của bà con như gạo, dầu ăn, nước tương, đường, hạt nêm, bột giặt, mì gói. Cũng dịp này, Tập đoàn bảo hiểm nhân thọ Aviva đã trao tặng 51 triệu đồng cho Hội chữ thập đỏ huyện Cù Lao Dung để triển khai mô hình chợ nhân đạo”.



Mô hình chợ nhân đạo không chỉ góp phần thiết thực giúp đỡ những người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà còn tăng cường hoạt động của các cấp hội hưởng ứng Tháng nhân đạo năm nay trong điều kiện mới./.