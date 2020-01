Phó Chủ tịch nước thăm tặng quà Tết gia đình chính sách ở Long An

Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, chiều nay (13/1), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn đã trao tặng 50 phần quà cho gia đình chính sách, mỗi phần trị giá 1,3 triệu đồng/suất; tặng 200 suất học bổng cho trẻ em nghèo, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cùng 100 phần quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho trẻ em nghèo,...

Phó Chủ tịch nước thăm hỏi, động viên sức khỏe và chúc mừng năm mới các gia đình chính sách, người có công.

Trao tặng số tiền 230 triệu đồng để Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chăm lo Tết cho trẻ em khó khăn.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước, Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An ân cần thăm hỏi, động viên sức khỏe và chúc mừng năm mới đến các gia đình chính sách, người có công, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, ghi nhận sự nỗ lực của tỉnh Long An trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội tại địa phương. Phó Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền tỉnh tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác an sinh xã hội.

Thăm tặng quà tết gia đình chính sách Nguyễn Thị Sa, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm tặng quà tết gia đình chính sách Nguyễn Thị Sa, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An./.