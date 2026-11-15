Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Vietcombank CN TP.HCM

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho hay trong quá trình phát triển của ngành Ngân hàng, Vietcombank giữ vai trò là một trong những ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực và có nhiều đóng góp tích cực, góp phần duy trì ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ, cung ứng nguồn vốn hiệu quả, hỗ trợ phát triển kinh tế, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh và thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Vietcombank Chi nhánh TP.HCM (Ảnh: Hoàng Minh)

Trong 50 năm, ở mỗi giai đoạn, Vietcombank Chi nhánh TP.HCM đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoạt động tiền tệ, thanh toán thông suốt trong những ngày đầu thống nhất; là “bà đỡ về vốn ngoại tệ” của doanh nghiệp thành phố thời kỳ bao vây, cấm vận; là đơn vị đầu mối về thanh toán quốc tế và thu hút đầu tư nước ngoài khi đất nước mở cửa, hội nhập, qua đó thu hút vốn đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Ngân hàng trao tặng kinh phí an sinh xã hội (Ảnh: Hoàng Minh)

Dòng vốn hiện nay của Chi nhánh cũng có mặt tại nhiều công trình, dự án trọng điểm, như các tuyến đường sắt đô thị TP.HCM, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cảng nước sâu Gemalink và chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn…

Ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ảnh: Hoàng Minh)

Ghi nhận những đóng góp trong sự phát triển của đất nước nói chung và TP.HCM trong 50 năm qua, thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Vietcombank Chi nhánh TP.HCM và Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Văn Lập - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank.