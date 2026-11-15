Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nêu 5 nhiệm vụ cho Trường Đại học Điện lực

60 năm xây dựng và phát triển, khẳng định vị thế trong giáo dục đại học

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên Trường Đại học Điện lực trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi lễ.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, từ một cơ sở đào tạo trung học chuyên ngành với quy mô nhỏ, Trường Đại học Điện lực đã không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Đến nay, Nhà trường có gần 27.000 sinh viên, học viên theo học 55 ngành đào tạo từ trình độ đại học đến tiến sĩ, cùng đội ngũ hơn 800 cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những đổi mới tích cực của Nhà trường trong công tác quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường gắn kết giữa đào tạo với thực tiễn doanh nghiệp. Những kết quả này góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành Công Thương và đất nước.

Năm nhiệm vụ trọng tâm tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực giữ vai trò then chốt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Trường Đại học Điện lực tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tăng cường công tác xây dựng Đảng, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và chiến lược phát triển Nhà trường: Tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những định hướng chiến lược về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đột phá phát triển giáo dục, đào tạo. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình và phương thức đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Nhà trường cần tiếp tục phát triển đào tạo đa ngành trên nền tảng thế mạnh về điện, năng lượng, kỹ thuật và công nghệ; chú trọng các lĩnh vực chiến lược như năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, hệ thống điện thông minh, lưu trữ năng lượng, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số.

Đặc biệt, cần tăng cường đào tạo thực hành, phát triển kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ, năng lực số và khả năng thích ứng của sinh viên, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có khả năng làm chủ công nghệ và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Thứ ba, hoàn thiện mô hình quản trị đại học theo hướng hiện đại, minh bạch và chuyên nghiệp: Đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình, kiểm định chất lượng và chuyển đổi số trong quản lý, đào tạo. Chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia có trình độ cao; tiếp tục hiện đại hóa cơ sở vật chất, xây dựng môi trường học thuật thuận lợi, tạo điều kiện phát huy năng lực sáng tạo và phát triển tài năng.

Thứ tư, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ: Tập trung xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, đầu tư có trọng tâm cho hệ thống phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành; ưu tiên nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ trong lĩnh vực điện và năng lượng.

Đặc biệt, Nhà trường cần phát huy vai trò trong nghiên cứu, giải quyết các vấn đề về an ninh năng lượng, chuyển dịch năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa các sản phẩm khoa học, công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

Thứ năm, tăng cường hợp tác doanh nghiệp và mở rộng hợp tác quốc tế: Chủ động thiết lập, phát triển quan hệ hợp tác với các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các cơ sở giáo dục đại học uy tín trong và ngoài nước.

Đẩy mạnh phối hợp xây dựng chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, mở rộng cơ hội thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp và việc làm cho sinh viên. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần từng bước khẳng định thương hiệu Trường Đại học Điện lực trong khu vực và trên thế giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng các ông Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương; PGS.TS. Đinh Văn Châu - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đại biểu chụp ảnh tại gian hàng trưng bày.

Đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn, bản lĩnh và trách nhiệm với đất nước

Bên cạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, chú trọng giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm cho sinh viên.

Nhà trường cần hướng tới mục tiêu đào tạo những thế hệ người học không chỉ vững vàng về chuyên môn, kỹ thuật mà còn có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh, khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội và đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tặng hoa chúc mừng Nhà trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo cùng sự tâm huyết của các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên, Trường Đại học Điện lực sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế là cơ sở giáo dục đại học có uy tín, chất lượng trong lĩnh vực năng lượng; từng bước trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành Công Thương và đất nước.

Những định hướng và nhiệm vụ trọng tâm được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 60 năm là cơ sở quan trọng để Trường Đại học Điện lực tiếp tục xác định các ưu tiên chiến lược, phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác doanh nghiệp, hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn mới.