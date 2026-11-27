Chính sách phải đi đến từng lớp học

Ngày 27/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng, Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo, coi đây là nhiệm vụ chiến lược của quốc gia.

Để thể chế hóa Nghị quyết 71, trong năm 2025, Quốc hội đã ban hành đồng bộ nhiều luật, nghị quyết quan trọng về giáo dục, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Các văn bản hướng dẫn thi hành cũng đang được khẩn trương xây dựng, ban hành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, sau gần một năm triển khai, các chính sách bước đầu tạo ra những chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm chủ động, sáng tạo. Tuy nhiên, điều quan trọng hiện nay là phải đưa các chính sách đó vào thực tiễn hoạt động của từng nhà trường.

“Khoảng cách cần rút ngắn hôm nay không chỉ là giữa chủ trương và pháp luật mà quan trọng hơn là giữa pháp luật và lớp học. Đưa chính sách từ nghị trường đến được từng nhà trường, từng thầy cô, từng học sinh, đó là đích đến của hội thảo”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Từ yêu cầu đó, bà đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá việc thực hiện các luật, nghị quyết mới về giáo dục; làm rõ những vướng mắc cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, những vấn đề cần có hướng dẫn thống nhất và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Một trong những nội dung được Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý là bảo đảm công bằng trong giáo dục, không chỉ dừng ở cơ hội được đến trường mà còn phải hướng tới cơ hội tiếp cận chất lượng giáo dục. Trong đó, cần quan tâm đặc biệt đến học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Việc đổi mới chương trình, kiểm tra, đánh giá và triển khai tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học cần tính đến điều kiện thực tế của từng địa phương. Những nơi còn thiếu giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cần được quan tâm hỗ trợ, tránh để khoảng cách về điều kiện tổ chức dạy học làm gia tăng chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các vùng miền.

Bên cạnh kiến thức, giáo dục cần chú trọng hình thành đạo đức, trách nhiệm công dân, phát triển thể chất và tinh thần cho người học, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện.

Về nguồn lực, bà Nguyễn Thị Thanh đề nghị hội thảo thảo luận cơ chế bảo đảm mức chi ngân sách nhà nước cho giáo dục đạt tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước; đồng thời làm rõ thứ tự ưu tiên và phương thức phân bổ nguồn lực phù hợp với nhiệm vụ, điều kiện thực tế và kết quả hoạt động của từng cơ sở giáo dục.

Việc đầu tư cần có sự cân đối giữa cơ sở vật chất với phát triển đội ngũ giáo viên và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, nhất là tại những địa bàn khó khăn.

Làm rõ bất cập về tiền lương, phụ cấp và đãi ngộ giáo viên

Một nội dung quan trọng khác được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh là phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Theo bà, “mọi đột phá của giáo dục đều phải đi qua người thầy”. Chính sách muốn đến được với học sinh thì trước hết phải đến được với giáo viên. Vì vậy, cần làm rõ những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, tuyển dụng, thu hút và đãi ngộ nhà giáo, đặc biệt ở vùng khó khăn và những môn học đang thiếu giáo viên.

Trên cơ sở đó, hội thảo cần đề xuất giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên và năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các đại biểu thảo luận về việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo sứ mạng, năng lực và nhu cầu nhân lực. Cần làm rõ cơ chế Nhà nước đặt hàng đào tạo, doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình và tổ chức thực hành để tăng cường gắn kết giữa đào tạo với yêu cầu của thị trường lao động.

Toàn cảnh Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. (Ảnh: Media Quốc hội)

Đối với mô hình trung học nghề, bà Nguyễn Thị Thanh lưu ý phải bảo đảm người học có kiến thức phổ thông, kỹ năng nghề và khả năng học tiếp. Việc phát triển mô hình này cần gắn với chất lượng đào tạo, triển vọng việc làm và cơ hội học liên thông, để người học tự nguyện lựa chọn và có thể tiếp tục học tập suốt đời.

Tự chủ đại học cũng cần đi đôi với trách nhiệm giải trình, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Cùng với đó, cần ưu tiên đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, gắn với củng cố và phát triển các ngành khoa học cơ bản.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, hội thảo không chỉ nhằm đánh giá kết quả đạt được mà quan trọng hơn là nhận diện đúng những điểm nghẽn, đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi.

“Tôi đề nghị các đại biểu tập trung đi thẳng vào vấn đề, làm rõ nguyên nhân, xác định thẩm quyền, trách nhiệm, nguồn lực và điều kiện thực hiện; những vấn đề còn có ý kiến khác nhau cần được trao đổi thẳng thắn, khoa học và xây dựng”, bà Nguyễn Thị Thanh yêu cầu.

Mỗi trường một cách đánh giá, làm sao bảo đảm công bằng?

Tại hội thảo, PGS.TS Nghiêm Xuân Huy, Viện trưởng Viện Quản lý chất lượng và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày tham luận về đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo ông Huy, đánh giá trong giáo dục cần được nhìn nhận với nhiều mục đích khác nhau. Trước hết là đánh giá để hỗ trợ sự tiến bộ của người học; tiếp đó là đánh giá để ghi nhận kết quả học tập, phục vụ chuyển cấp, tốt nghiệp. Ngoài ra, kết quả đánh giá còn là công cụ để nhìn nhận tổng thể chất lượng giáo dục, từ đó phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách và phân bổ nguồn lực.

Ông cho rằng, những thay đổi về kết quả thi, phân bố điểm và khả năng phân hóa học sinh đặt ra yêu cầu phải có công cụ tham chiếu đáng tin cậy để đánh giá khách quan chất lượng giáo dục. Trong khi đó, sự khác biệt về điều kiện kinh tế - xã hội và giáo dục giữa các vùng miền khiến điểm số đơn thuần chưa thể phản ánh đầy đủ chất lượng dạy và học.

Đánh giá cũng có tác động trực tiếp đến hoạt động dạy học, lựa chọn môn học và định hướng học tập của học sinh. Vì vậy, nếu công tác kiểm tra, đánh giá không được thiết kế phù hợp, có thể ảnh hưởng đến cách dạy, cách học trong nhà trường.

Từ thực tế này, PGS.TS Nghiêm Xuân Huy đề xuất xây dựng khung đánh giá năng lực quốc gia, xác định rõ chuẩn đầu ra, yêu cầu cần đạt đối với từng lớp học, cấp học và môn học. Việc kiểm tra, đánh giá cần bám sát các chuẩn này, đồng thời nâng cao năng lực đánh giá của giáo viên.

Đặc biệt, kết quả đánh giá không nên chỉ dừng ở điểm số mà cần có thông tin phản hồi để học sinh biết được mức độ tiến bộ, giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học, tổ chuyên môn và nhà trường cải thiện chất lượng. Những dữ liệu này cũng cần được sử dụng ở cấp địa phương và Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác quản lý.

Một vấn đề được ông Huy phân tích là tính công bằng trong sử dụng kết quả học bạ để xét tuyển. Học bạ phản ánh quá trình học tập của học sinh, nhưng điểm số giữa các trường có thể chưa tương đương. Cùng một mức điểm, học sinh ở trường này có thể được đánh giá chặt chẽ hơn so với học sinh ở trường khác; trong khi một số nơi có tình trạng điểm học bạ cao hơn đáng kể so với kết quả thi thực tế.

Để khắc phục, ông đề xuất nghiên cứu sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT như một căn cứ tham chiếu nhằm chuẩn hóa kết quả học bạ. Chẳng hạn, nếu điểm trung bình học bạ của một trường đạt 8,5 nhưng điểm thi tốt nghiệp THPT trung bình chỉ đạt 5,5, cần có cơ chế đối chiếu, tham chiếu kết quả thi khi sử dụng học bạ trong xét tốt nghiệp hoặc tuyển sinh đại học.

Đây là đề xuất nhằm nghiên cứu cách thức bảo đảm độ tin cậy, công bằng khi sử dụng kết quả học tập, không phải quy định đã được áp dụng.

Bên cạnh đó, PGS.TS Nghiêm Xuân Huy cho rằng tuyển sinh cần chuyển dần từ cách tiếp cận chủ yếu dựa vào điểm số sang xem xét hồ sơ năng lực của người học theo yêu cầu từng chương trình đào tạo. Mỗi chương trình cần xác định rõ những năng lực cần thiết và tiêu chí đầu vào phù hợp; Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể nghiên cứu ban hành hướng dẫn để các cơ sở đào tạo thực hiện. “Nếu tuyển sinh đúng người, phù hợp với yêu cầu chuyên môn của chương trình đào tạo thì sẽ hạn chế được sự lãng phí trong quá trình đào tạo”, ông Huy nhấn mạnh.

Sau phát biểu khai mạc của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, hội thảo tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm như: quan điểm của Đảng về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo từ thực tiễn; yêu cầu thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chính sách về giáo dục; đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

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