Phố du lịch An Thượng, TP Đà Nẵng bao giờ thôi nhếch nhác?

Khu phố du lịch An Thượng, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn được thành phố Đà Nẵng chọn làm điểm nhấn thu hút du khách. Tuy nhiên, nơi đây ngổn ngang các dự án xây dựng khiến khu vực nhếch nhác, mất mỹ quan và làm xấu hình ảnh du lịch Đà Nẵng.

Cảnh nhếch nhác ở đường An Thượng 6.

Đường sá bị đào xới ngổn ngang, rác thải, nhựa đường, xà bần tràn ngập; quảng cáo rao vặt tràn lan…Hình ảnh nhếch nhác này đang khiến Khu phố du lịch An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng xấu đi trong mắt du khách.

Ông Hồ Sĩ Hoàng, đường An Thượng 6, phường Mỹ An cho biết, hơn 3 tháng qua, hàng trăm hộ dân khu vực này sống chung với bụi bặm, tiếng ồn. Đời sống bà con bị đảo lộn do việc thi công dự án thu gom nước thải ven biển.

Các tuyến đường Khu phố du lịch An Thượng bị đào xới, gây cản trở giao thông.

“Chỉnh trang đô thị thì dân rất đồng tình nhưng làm đâu phải gọn đó, chứ đừng trây, xả ra ảnh hưởng việc đi lại và đời sống của nhân dân”, ông Hồ Sĩ Hoàng nói.

Nhiều nắp cống cao hoặc thấp hơn mặt đường tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Trên các tuyến đường Phan Tứ, Hoàng Kê Viêm, Đỗ Bá, Châu Thị Vĩnh Tế,... đơn vị thi công đào bới nham nhở, chậm hoàn trả mặt bằng. Nhiều đoạn, biển báo, phương tiện, vật liệu thi công nằm ngổn ngang mặt đường, vỉa hè lồi lõm như bẫy người đi bộ. Vào giờ cao điểm, người dân và du khách rất vất vả khi qua lại trên các tuyến đường này do giao thông ùn tắc.

Nắp cống bị vỡ do thi công tạo thành cái bẫy người đi đường.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, nhà ở đường Đỗ Bá cho biết, người dân và du khách thường xuyên phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường: “Rác, xà bần, nhựa đường hư hỏng tập kết về rất nhiều kể cả rác thải của đô thị. Hiện nay tất cả tập trung về đây. Hàng đêm, hàng sáng, người ta không mang đi mà đốt ở đấy, gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người dân ở khu vực”.

Phương tiện thi công đậu đỗ bừa bãi trên các tuyến đường.

Tại Khu phố du lịch An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn nhiều dự án hạ tầng khác cũng đang được triển khai. Ông Trần Văn Thành, Chủ tịch UBND phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn thừa nhận, việc thi công của các đơn vị ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, cuộc sống của người dân và du khách.

Quảng cáo, rao vặt tràn lan. Nhiều nơi thành nơi chứa rác thải.

Ông Trần Văn Thành cho biết: Chính quyền địa phương đã nhiều lần làm việc với Ban Quản lý các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố và các đơn vị thi công nhằm thúc đẩy tiến độ, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Vỉa hè nham nhở.

“Quận và phường đã nhiều lần làm việc với Ban quản lý dự án thúc đấy để làm thế nào thi công cuốn chiếu để lưu lượng xe lưu thông cũng như sinh hoạt của dân thuận lợi hơn.

Quận tổ chức họp đối với các đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo cơ bản hoàn thành để đảm bảo nhân dân đi lại và phục vụ đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán”, ông Thành cho hay.

Chỗ nào cũng thấy nhếch nhác.

Hiện nay, công trình xử lý nước thải ven biển phía đông thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh tiến độ. Công trình khởi công từ tháng 4/2019, dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2020. Dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên điều hành;

Liên danh Công ty CDM International Inc (Hoa Kỳ) và Oriental Consultant Co.Ltd (Nhật Bản) làm tư vấn giám sát; Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng và Công ty CP Xây dựng số 5 là đơn vị thi công. Đến nay, công trình đã hoàn thành hơn 70% khối lượng.

Rác thải và vật tư ngập tràn các lô đất trống.

Tuy nhiên từ tháng 8 đến nay, do thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thảm nhựa hoàn trả mặt đường. Ông Lê Thanh Quang, Trưởng phòng Kỹ thuật, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng cho biết: việc thảm nhựa các khu dân cư An Thượng, gồm các tuyến đường: Hoàng Kế Viêm, Ngô Thì Sĩ, An Thượng 6 sẽ hoàn thành trước ngày 10/12 năm nay.

Xà bần đổ bừa bãi tại các lô đất trống trong khu phố du lịch An Thượng.

“Ban Quản lý yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên yêu cầu nhà thầu triển khai thi công đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt các biển báo đầy đủ đã được phê duyệt và giảm thiểu thấp nhất ảnh huổng đến người dân trong khu vực”, ông Quang nói./.