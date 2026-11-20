Ưu đãi phải đi kèm cam kết và đánh giá tác động ngân sách

Mở đầu phần tiếp thu, giải trình, làm rõ về các ý kiến đại biểu Quốc hội nêu, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội trong quá trình thảo luận tại tổ cũng như tại hội trường. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam lần này được xây dựng nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 20 ngày 28/7/2026, đồng thời tiếp nối bạch định hướng năm 2014 về chiến lược phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Bên cạnh đó, dự thảo cũng cụ thể hóa chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt về phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia trong bối cảnh mới.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp thu, giải trình, làm rõ về các ý kiến đại biểu Quốc hội nêu (Ảnh: Media Quốc hội)

Tính đến thời điểm hiện tại, Chính phủ đã có báo cáo tiếp thu, giải trình bước đầu đối với các ý kiến đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tổ. Tại phiên họp này, đại diện Chính phủ tiếp tục báo cáo, làm rõ thêm các nhóm vấn đề lớn đang thu hút sự chú ý đặc biệt của cử tri và nghị trường.

Đề cập đến nhóm vấn đề thứ nhất về chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển lĩnh vực hàng hải và đường thủy, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang báo cáo cấp có thẩm quyền về các cơ chế ưu đãi tại dự thảo theo đúng quy định. Tiếp thu xác đáng ý kiến của các đại biểu, Chính phủ thống nhất quan điểm rằng chính sách ưu đãi chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi vào thực chất, dựa trên hệ thống tiêu chí định lượng cụ thể, đi kèm cam kết rõ ràng và cơ chế kiểm soát chặt chẽ.

Trên cơ sở đó, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo hướng quy định minh bạch về đối tượng thụ hưởng, điều kiện áp dụng, thời hạn hưởng ưu đãi cũng như cơ chế giám sát quá trình thực thi. Song song với đó, Chính phủ sẽ bổ sung báo cáo đánh giá tác động chi tiết đến ngân sách nhà nước, bảo đảm các chính sách hỗ trợ phù hợp với khả năng cân đối và huy động nguồn lực tài chính của đất nước trong từng giai đoạn phát triển.

Về nhóm vấn đề thứ hai liên quan đến đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải, đường thủy và cảng cạn, Chính phủ sẽ chỉ đạo cơ quan chủ trì rà soát, chỉnh lý toàn diện dự thảo. Mục tiêu cốt lõi là bảo đảm sự kết nối đồng bộ, thông suốt giữa cảng biển, cảng nội địa và cảng cạn với mạng lưới giao thông đường thủy. Dự thảo cũng sẽ làm rõ các tiêu chí phân loại cảng, bến, công trình thủy; hoàn thiện quy định về tiêu chuẩn an toàn và điều khoản chuyển tiếp nhằm tránh phát sinh vướng mắc trong thực tiễn triển khai.

Đối với thủ tục đầu tư và quy định về nhà đầu tư chiến lược, Chính phủ chỉ đạo rà soát chặt chẽ cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý chuyên ngành với chính quyền địa phương. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược sẽ được thiết kế gắn liền với năng lực thực thi dự án thực tế, bảo đảm tính minh bạch và tương thích với pháp luật về đầu tư. Đáng chú ý, dự thảo sẽ hoàn thiện quy định gắn việc bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng bến cảng với bàn giao đất để duy trì tính liên tục của công trình, đồng thời bổ sung hình thức bồi hoàn giá trị đầu tư còn lại nhằm tháo gỡ triệt để những tồn tại đang nảy sinh tại các dự án hạ tầng đường thủy.

Nội địa hóa công nghiệp đóng tàu và minh bạch giá dịch vụ, siết chặt an toàn giao thông thủy

Ở nhóm vấn đề thứ ba về phát triển công nghiệp hàng hải, tiếp thu ý kiến đại biểu, chương quy định về nội dung này sẽ được hoàn thiện để làm nổi bật vai trò của công nghiệp đóng tàu và công nghiệp phụ trợ. Dự thảo bổ sung quy định về phát triển các nguồn động cơ, thiết bị chuyên ngành cùng lộ trình nội địa hóa sản xuất, từng bước nâng cao năng lực tự chủ và bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật. Riêng đối với cơ chế thí điểm có kiểm soát dành cho công nghệ, sản xuất và sản phẩm mới, dự thảo sẽ xác định rõ điều kiện, phạm vi theo hướng chỉ quy định khung, bảo đảm đúng thẩm quyền của Quốc hội.

Toàn cảnh cuộc họp (Ảnh: Media Quốc hội)

Về nhóm vấn đề thứ tư liên quan đến vận tải hàng hóa, hành khách và dịch vụ hỗ trợ vận tải, dự thảo bộ luật sẽ làm rõ quy định đối với các thực thể nguyên vật liệu phụ trong quá trình vận chuyển, hoạt động thay thế hàng hóa, địa điểm kiểm tra cũng như loại hình vận tải hành khách tham quan du lịch. Đặc biệt, cơ chế minh bạch phụ thu và giá dịch vụ sẽ được thiết lập chặt chẽ theo nguyên tắc không làm phát sinh chi phí mới bất hợp lý, gắn liền với cơ chế kiểm tra, kiểm soát phù hợp.

Đối với nhóm vấn đề thứ năm về bảo đảm an toàn hàng hải và đường thủy, Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo hoàn thiện các quy chuẩn an toàn chi tiết cho từng loại phương tiện, tuyến luồng và hình thức khai thác. Trong đó, trọng tâm là siết chặt quản lý đối với hoạt động vận tải, tham quan du lịch trên hồ, hồ chứa và các hành trình đặc thù.

Ngoài ra, đối với đội tàu hoạt động trên các tuyến vận tải ven biển, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng tác động kinh tế - xã hội đối với người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Từ đó, dự thảo sẽ hoàn thiện quy định về lộ trình chuyển đổi phù hợp, bảo đảm tính khả thi cao và tạo sự đồng thuận trong quá trình đưa luật vào cuộc sống.