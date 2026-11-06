Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Chuyển tư duy quản lý sang coi chất thải là tài nguyên

Đổi mới phương thức quản lý: Chuyển mạnh từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm"

Chiều nay (6/11), Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng. (Ảnh: Quốc hội)

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã giải trình, làm rõ hàng loạt nhóm vấn đề lớn được các đại biểu Quốc hội quan tâm. Phát biểu mở đầu phần giải trình, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng các cơ quan của Đảng và Quốc hội đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, đóng góp ý kiến sâu sắc cho hai dự án luật. Qua tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ và các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội trường chiều nay, Chính phủ ghi nhận sự thống nhất cao của Quốc hội về sự cần thiết sửa đổi các dự luật nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối lớn của Đảng.

Đề cập sâu vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Phó Thủ tướng nêu rõ nhóm vấn đề trọng tâm đầu tiên là việc chuyển đổi mạnh mẽ từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tuyệt đối không buông lỏng quản lý môi trường, đồng thời bảo đảm phân cấp, phân quyền gắn liền với nguồn lực và năng lực thực thi.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Chính phủ xác định cải cách thủ tục hành chính phải đi đôi với đổi mới thực chất phương thức quản lý, không đơn thuần là cắt giảm thủ tục hay chuyển trách nhiệm từ cơ quan nhà nước sang doanh nghiệp. Dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng quy định cụ thể các tiêu chí phân loại dự án dựa trên mức độ rủi ro môi trường. Đây là cơ sở để áp dụng các thủ tục phù hợp, vừa giúp tinh giản quy trình, vừa không làm giảm biện pháp kiểm soát đối với các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm cao.

Bên cạnh đó, luật bổ sung các quy định bảo vệ yếu tố nhạy cảm về môi trường liên quan trực tiếp đến sức khỏe nhân dân, đồng thời thiết lập cơ chế giám sát nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường dựa trên dữ liệu môi trường và công nghệ số kết hợp kiểm tra thực tế để cảnh báo sớm và xử lý nghiêm các vi phạm.

Coi chất thải là tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn

Một trong những điểm nhấn quan trọng được Phó Thủ tướng nhấn mạnh là nhóm chính sách quản lý chất thải theo mô hình kinh tế tuần hoàn, ưu tiên giảm phát sinh, tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Dự thảo luật đã hoàn thiện khung pháp lý nhằm dịch chuyển tư duy từ "quản lý chất thải" sang "coi chất thải là tài nguyên". Theo đó, Chính phủ sẽ ban hành nghị định quy định lộ trình phân loại rác chi tiết theo từng khu vực; làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc đầu tư, tổ chức hạ tầng thu gom, vận chuyển và xử lý riêng biệt đối với từng loại chất thải sau khi phân loại. Dự thảo cũng bổ sung quy định kiểm soát rác thải từ khu vực sông, các huyện đổ ra biển. Các tiêu chuẩn kỹ thuật về chất thải, phế liệu và vật liệu tái chế được quy định rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi đưa chất thải đủ điều kiện trở lại làm nguyên liệu sản xuất, ưu tiên tái sử dụng và thu hồi năng lượng.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại hội trường. (Ảnh: Quốc hội)

Liên quan đến phân định thẩm quyền quản lý, dự thảo luật rà soát cơ chế phối hợp giữa các địa phương trong thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cấp giấy phép môi trường cho các dự án liên tỉnh, liên vùng. Vai trò điều phối của cơ quan Trung ương được phát huy thông qua quy hoạch, kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước, không khí, bảo đảm hài hòa lợi ích phát triển giữa các địa phương và kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải lớn.

Về minh bạch dữ liệu quan trắc, dự thảo luật bổ sung hành vi nghiêm cấm can thiệp làm sai lệch thông tin hoặc cố ý ngắt kết nối dữ liệu. Chủ dự án phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tính chính xác, toàn vẹn, liên tục của dữ liệu môi trường; các tổ chức dịch vụ quan trắc phải đáp ứng tiêu chuẩn năng lực nghiêm ngặt. Hệ thống thông tin, dữ liệu môi trường quốc gia sẽ được xây dựng thống nhất, liên thông, vừa phục vụ hậu kiểm, vừa tạo điều kiện cho người dân tham gia giám sát.

Đối với ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển thị trường carbon, dự thảo luật thống nhất phương pháp, quy trình, tần suất kiểm kê khí nhà kính nhằm giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Luật làm rõ cơ chế chia sẻ lợi ích cho cộng đồng bảo vệ rừng, bảo tồn hệ sinh thái; quy định cụ thể điều kiện, tỷ lệ chuyển giao tín chỉ carbon ra quốc tế và lượng tín chỉ tối thiểu giữ lại nhằm thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), ngăn ngừa tình trạng tính trùng và bảo vệ tính toàn vẹn môi trường.

Khơi thông nguồn lực, bảo vệ không gian biển và quyền lợi nhân dân

Chuyển sang nội dung dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định dự luật đã thể chế hóa đầy đủ Nghị quyết 36 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Mục tiêu là phát triển kinh tế biển tổng hợp, thống nhất, hiện đại, khơi thông nguồn lực gắn với bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia, tuân thủ Công ước Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự phiên họp (Ảnh: Quốc hội)

Chính phủ lấy Quy hoạch không gian biển quốc gia làm công cụ trung tâm để quản lý và điều phối phát triển, thiết lập cơ chế quản lý tổng hợp rõ đầu mối, rõ thẩm quyền. Việc phân cấp, phân quyền phải đi kèm kiểm tra, giám sát, không để cơ chế phối hợp liên ngành làm phân tán trách nhiệm.

Đối với công tác giao, cho thuê và đấu giá quyền sử dụng khu vực biển, quy định được thiết kế sát với đặc điểm từng vùng biển và mục tiêu an toàn quốc phòng. Việc đấu giá phải công khai, cạnh tranh thực chất để chọn nhà đầu tư có năng lực, minh bạch nghĩa vụ tài chính, đặc biệt là các dự án sử dụng kết hợp cả đất và biển nhằm tránh trục lợi thủ tục.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh chế độ tài chính và bồi thường khi thu hồi biển có tính đặc thù cao do khu vực biển không cấp sổ đỏ. Việc đền bù, hỗ trợ được xác định trên cơ sở nghĩa vụ tài sản, chi phí hợp pháp và phân biệt rõ ràng với các chính sách hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi nghề nghiệp cho cộng đồng nghèo bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, dự thảo luật lần này đã thể chế hóa quyền tiếp cận biển của người dân, quy định cụ thể việc bố trí lối đi và không gian công cộng ven biển.

Về quản lý vùng bờ, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ là phát triển phải nằm trong khả năng chịu tải của môi trường. Quy định về khoảng lùi xây dựng hành lang bảo vệ bờ biển, xử lý công trình hiện hữu, kiểm soát ô nhiễm nguồn thải hay hoạt động nhận chìm đều được thẩm định chặt chẽ, tích hợp ĐTM để kiểm soát tối đa nguy cơ tràn dầu và sự cố môi trường biển. Các quy định chuyển tiếp cũng được thiết lập chi tiết nhằm bảo đảm các hoạt động sản xuất, nuôi trồng thủy sản hợp pháp của người dân và doanh nghiệp không bị gián đoạn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định, ngay sau phiên họp, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tiếp thu tối đa các góp ý xác đáng, khẩn trương hoàn thiện hai dự thảo luật với chất lượng cao nhất trình Quốc hội xem xét, thông qua. Đồng thời, Chính phủ sẽ chuẩn bị đồng bộ hệ thống văn bản hướng dẫn và tổ chức tập huấn kỹ lưỡng cho các địa phương, nhất là cấp xã, để luật nhanh chóng đi vào cuộc sống ngay khi có hiệu lực.