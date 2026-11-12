Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Tới đây phải có AI Make in Việt Nam

Đổi mới thể chế, tập trung nguồn lực phát triển khoa học công nghệ

Phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thời gian qua, Chính phủ đã tập trung triển khai bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: "Tới đây phải có AI mang thương hiệu Make in Vietnam" (Ảnh: Quang Vinh)

Theo Phó Thủ tướng, thứ nhất, Chính phủ tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ kiểm soát đầu vào sang kiểm soát đầu ra. Đây được xác định là hướng đổi mới quan trọng nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.

Thứ hai, Chính phủ chú trọng bố trí nguồn lực để bảo đảm thực hiện ba trụ cột gồm khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thứ ba là phát triển nguồn nhân lực, từ đội ngũ hiện có tại các viện nghiên cứu, trường đại học đến việc giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các cơ sở giáo dục đại học.

Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ phương thức triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ, gắn hoạt động nghiên cứu với việc giải quyết những bài toán lớn của đất nước. Qua quá trình thực hiện, Việt Nam đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, được thể hiện qua các chỉ số đánh giá quốc tế.

Cụ thể, theo Phó Thủ tướng, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2026 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới công bố, Việt Nam xếp thứ 43 trong tổng số 139 quốc gia, tăng một bậc so với năm 2025. Đáng chú ý, chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo thế giới năm 2026 do Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD) công bố, Việt Nam đứng thứ 37 trong 70 nền kinh tế, xếp thứ ba khu vực Đông Nam Á. Kết quả này đã đạt mục tiêu đến năm 2030 được đặt ra trong Nghị quyết 57.

Về đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với tăng trưởng, Phó Thủ tướng cho biết, năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) năm 2025 tăng 4,51%, đóng góp 56,3% vào tăng trưởng GDP. Năm 2026, tốc độ tăng trưởng dự kiến đạt khoảng 5,5-5,8%, trong đó TFP tiếp tục đóng góp khoảng 55-58%.

Xác định 20 bài toán lớn, giao trách nhiệm cho 10 bộ trưởng

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Những vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu, hệ thống phòng thí nghiệm, đổi mới hoạt động nghiên cứu, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và hoạt động nghiên cứu khoa học của doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được Chính phủ nhận diện.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội (Ảnh: Media Quốc hội)

Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những lĩnh vực khó, có tính đặc thù, không thể giải quyết trong thời gian ngắn như một số lĩnh vực khác. Để hình thành sản phẩm cụ thể, cần có thời gian, nguồn lực và quá trình đầu tư bài bản. Chính phủ mong nhận được sự chia sẻ của các đại biểu Quốc hội đối với những khó khăn, thách thức này.

Làm rõ quan điểm điều hành, Phó Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chiến lược phải hướng tới giải quyết các bài toán lớn của đất nước, đồng thời gắn chặt với việc cải thiện đời sống nhân dân. Các kết quả nghiên cứu cần góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng năng suất lao động và giải quyết những vấn đề cấp thiết mà người dân, doanh nghiệp đang đặt ra.

Đối với công nghệ chiến lược, Chính phủ đã có sự thay đổi mạnh mẽ trong cách tổ chức thực hiện. Lần đầu tiên, 20 bài toán lớn được xác định cùng 30 sản phẩm công nghệ cần tập trung phát triển, đồng thời giao trách nhiệm cho 10 bộ trưởng trực tiếp gắn với việc giải quyết các nhiệm vụ này.

Trên cơ sở đó, các bộ trưởng đã phê duyệt nhiệm vụ, lựa chọn cơ quan chủ trì và doanh nghiệp tham gia triển khai. Đặc biệt, Chính phủ lần đầu tiên áp dụng cơ chế cấp kinh phí trực tiếp cho doanh nghiệp nghiên cứu công nghệ chiến lược, đồng thời chấp nhận rủi ro trong quá trình nghiên cứu, phát triển.

Đến thời điểm báo cáo Quốc hội, khoảng 19 nhiệm vụ đã được phê duyệt. Phó Thủ tướng đánh giá đây là kết quả bước đầu, dù tiến độ còn chậm nhưng cho thấy cách làm và hướng triển khai đang đi đúng hướng. Chính phủ tin tưởng thời gian tới sẽ hình thành được những công nghệ và sản phẩm công nghệ chiến lược theo yêu cầu của Nghị quyết 57 cũng như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Phát triển AI Make in Vietnam, bảo đảm chủ quyền và an ninh

Một nội dung khác được Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh là thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và đưa sản phẩm công nghệ vào thực tiễn. Phó Thủ tướng cho rằng thời gian qua, nhiều đề tài nghiên cứu chưa gắn chặt với đầu ra, khiến kết quả nghiên cứu chưa phát huy đầy đủ giá trị trong đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Toàn cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội (Ảnh: Media Quốc hội)

Nếu trước đây các viện nghiên cứu, trường đại học thường đề xuất dự án, đề án nghiên cứu để Nhà nước cấp kinh phí, thì thời gian tới cách làm sẽ thay đổi. Chính phủ kiên quyết gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với yêu cầu triển khai, thương mại hóa sản phẩm, bảo đảm kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng và tạo ra giá trị thực tế.

Riêng với trí tuệ nhân tạo, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá đây là bước đột phá có khả năng tạo ra năng suất, tri thức và năng lực sáng tạo mới. Tuy nhiên, AI cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặt ra yêu cầu phải tính toán thận trọng trong quá trình phát triển và ứng dụng.

Quan điểm của Chính phủ là sử dụng AI phải đi đôi với bảo đảm chủ quyền, an ninh, an toàn và lấy người dân làm trung tâm. Việt Nam cần từng bước làm chủ công nghệ, kiểm soát được quá trình ứng dụng, không để phụ thuộc vào những nền tảng và công nghệ mà mình không có khả năng kiểm soát.

“Tới đây phải có AI mang thương hiệu Make in Vietnam”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời cho rằng Việt Nam cần phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo do chính mình làm chủ, phù hợp với yêu cầu phát triển và điều kiện thực tiễn của đất nước.

Phó Thủ tướng cũng cho biết, trong quá trình xây dựng, ban hành Khung kiến trúc quốc gia số và triển khai các nhiệm vụ liên quan, Chính phủ đặc biệt chú trọng yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn trong sử dụng và ứng dụng AI.