Phó Thủ tướng phát lệnh thông xe 2 cao tốc QL45-Nghi Sơn và Nghi Sơn-Diễn Châu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận định, giao thông là mạch máu lưu thông của nền kinh tế, là một trong những khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các đại biểu cắt băng thông xe cao tốc Bắc-Nam

Trong điều kiện nguồn lực hạn chế, Đảng và Nhà nước đã lựa chọn các hành lang kinh tế để tập trung nguồn lực đầu tư, tạo động lực, sức lan tỏa cho phát triển, trong đó đặt ra yêu cầu hoàn thành trước năm 2025 tuyến Bắc - Nam phía Đông từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đến Cà Mau, kết nối 32 tỉnh, thành phố, 3 vùng kinh tế trọng điểm.

"Tuyến đường này sẽ tạo thành trục xương sống, hành lang kinh tế - vận tải huyết mạch của đất nước, kết nối đồng bộ với hệ thông giao thông đường biển, đường sắt, đường thủy và hàng không", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ

Do đó, việc khánh thành hai dự án đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu với tổng chiều dài 94km là dấu mốc đáng nhớ khi cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn được kết nối hoàn toàn bằng cao tốc đến Diễn Châu (Nghệ An), thúc đẩy lưu thông giữa các tỉnh khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ, thúc đẩy sự phát triển các đô thị vùng, các trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung.

Để phát huy hiệu quả dự án, Phó Thủ tướng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tính toán quy hoạch Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Bắc Trung Bộ các hệ sinh thái kết nối với tuyến giao thông. UBND 2 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An khi quy hoạch cần bổ sung quy hoạch song hành giữa phát triển giao thông và đô thị.

Bộ GTVT tiến hành bảo dưỡng, bảo trì, duy tu, môi trường cảnh quan dọc 2 bên đường; rà soát bố trí các trạm dừng nghỉ, nút giao thông kết nối giữa các loại hình vận tải; phòng ngừa nguy cơ sụt lún và sạt trượt, đẩy nhanh tiến độ thi công đưa các tuyến cao tốc về đích đúng tiến độ; các địa phương chăm lo đời sống cho người dân.

Đã hoàn thành gần 1.100km cao tốc

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017, gồm 11 dự án thành phần với tổng chiều dài 654 km.

Trong đó, có 8 dự án thành phần được đầu tư bằng hình thức đầu tư công với chiều dài 477 km và 3 dự án thành phần được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) với chiều dài 177 km.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết thời điểm hiện tại, đã có 8 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2017-2020 được hoàn thành, đưa vào khai thác

Lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, đến thời điểm hiện tại, đã có 8 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2017-2020 được hoàn thành, đưa vào khai thác với tổng chiều dài 519km. Trong đó, hai Dự án Cao tốc đoạn Quốc lộ 45-Nghi Sơn dài 43km và Nghi Sơn-Diễn Châu dài 50km đi qua địa phận các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã hoàn thành các hạng mục chính tuyến và đưa vào khai thác để phục vụ nhân dân đúng vào dịp Quốc khánh ngày 2/9 vừa qua.

“Việc hoàn thành 2 Dự án Quốc lộ 45-Nghi Sơn và Nghi Sơn-Diễn Châu tiếp tục nâng tổng số km đường cao tốc Bắc-Nam lên khoảng 1.050km; góp phần nối thông tuyến đường bộ Cao tốc Hà Nội đến Nghệ An dài 251km, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An còn khoảng 3,5 giờ so với 5 giờ như trước đây. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ sau 3 năm, chúng ta đã hoàn thành, đưa vào khai thác 649 km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài đường bộ cao tốc cả nước đến thời điểm hiện nay là 1.822km”, Thứ trưởng Thọ cho hay.

Lãnh đạo Bộ GTVT chia sẻ, để 2 dự án thành phần cao tốc QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu hoàn thành, đưa vào khai thác đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quá trình triển khai thi công dự án đã gặp không ít khó khăn như đối mặt với dịch COVID-19 làm gián đoạn việc huy động nhân sự, vận chuyển máy móc vào công trường; dự án đi qua khu vực có địa hình, địa chất phức tạp, nền đất yếu; trượt giá nhiên liệu, vật liệu; điều kiện thời tiết, khí hậu cực đoan... cản trở thi công.

Sáng 18/10, Bộ GTVT phối hợp với 2 tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An tổ chức khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam đoạn Quốc lộ 45-Nghi Sơn và Nghi Sơn-Diễn Châu

Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã ban hành nhiều Nghị quyết với cơ chế đặc thù để giải quyết vướng mắc, khó khăn, giải quyết dứt điểm các rào cản. Ngành GTVT cũng xác định, việc hoàn thành các dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng là danh dự, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra.

Việc hoàn thành 2 dự án QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu tiếp tục nâng tổng số km đường cao tốc trục Bắc Nam phía Đông lên khoảng 1.050 km, góp phần nối thông tuyến đường bộ cao tốc từ Hà Nội đến Nghệ An dài 251 km, rút ngắn thời gian di chuyển còn khoảng 3,5 giờ so với 5 giờ như trước đây, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông trên QL1A.

Bộ GTVT đang chỉ đạo các đơn vị nỗ lực triển khai trong năm 2023 khánh thành dự án cầu Mỹ Thuận 2 dài 7 km và đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ dài 23 km. Tiếp đến, năm 2024 sẽ hoàn thành 2 dự án Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài 128 km và đến năm 2025 sẽ cơ bản hoàn thành 12 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam giai đoạn I 2021 - 2025 và một số đoạn khác để thông toàn tuyến cao tốc từ Lạng Sơn đến Cà Mau và cả nước sẽ có 3.000km đường bộ cao tốc; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, kế hoạch của Quốc hội và Chính phủ đã đề ra.