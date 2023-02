Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát động dự án trồng cây hướng đến Net Zero vào năm 2050

Ngày 26/2, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với thành phố Hà Nội và các cơ quan đồng hành tổ chức khởi động dự án trồng cây hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành.

PTT Trần Hồng Hà dự Lễ khởi động dự án trồng cây hướng tới Net Zero

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ XXI, gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu, nước biển dâng và các hiện tượng thời tiết cực đoan, đe doạ trực tiếp tới cuộc sống sinh hoạt của con người, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia. Thực tại đáng lo ngại đó đã buộc các quốc gia phải có những hành động mạnh mẽ, cùng đoàn kết để giải quyết những thách thức chung của toàn cầu về chống biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã cam kết giảm phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, ủng hộ những tuyên bố và sáng kiến quan trọng về bảo vệ rừng tại Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26); "Cam kết đi đôi với hành động" tại COP27. Đồng thời, Việt Nam cũng là quốc gia điển hình, tích cực hưởng ứng "Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái" do Liên Hợp Quốc phát động.

Hướng tới Net Zero trên cả nước Hà Nội là điểm khởi đầu cho hành trình trồng cây trung hòa carbon

Trong quá trình thực hiện các cam kết mục tiêu nói trên, cây và rừng đóng vai trò rất quan trọng. Theo đó, cây có thể lưu giữ và hấp thụ lượng lớn carbon thải ra khí quyển. Tại Việt Nam, theo thống kê, độ che phủ rừng đã tăng từ 28% vào năm 1990 lên trên 42% vào năm 2022. Hệ thống cây xanh đã hấp thụ được trên 70 triệu tấn carbon. Đây là bằng chứng sinh động nhất cho thấy Việt Nam là quốc gia tích cực, tham gia có trách nhiệm để góp phần thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế về chống biến đổi khí hậu.

Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, trong những năm qua, nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã khởi xướng và tham gia tích cực nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực do Bộ TN&MT phát động, như: Trồng cây, phát triển hệ thống cây xanh, hỗ trợ sinh kế cho người dân; truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu… các hoạt động này đã đạt hiệu quả và tạo sức lan tỏa trên phạm vi cả nước. Trong đó, Công ty Vinamilk là một trong các đơn vị tích cực triển khai.

PTT Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các bộ, ngành và thành phố Hà Nội trồng cây sau lễ khởi động Dự án.

Để tiếp tục thúc đẩy hơn nữa các hoạt động của doanh nghiệp đồng hành với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ đã giao Báo TN&MT chủ động phối hợp với các đơn vị đồng hành xây dựng và triển khai dự án trồng cây hướng đến Net Zero - với mục tiêu gia tăng độ che phủ của cây xanh và rừng trên cả nước góp phần giảm tác động của biến đổi khí hậu và hấp thụ khí carbon. Đây là sáng kiến thiết thực tạo sự lan tỏa cao trong cộng đồng, chung tay hành động, góp phần hướng đến mục tiêu Net Zero.

"Bộ TN&MT tin tưởng rằng, dưới sự định hướng của Đảng và Nhà nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; cùng sự vào cuộc của các cấp chính quyền, sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, người dân và sự hỗ trợ, đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí thì chắc chắn rằng sự nghiệp trồng cây, phát triển xanh và bền vững sẽ ngày càng được lan tỏa, đạt hiệu quả cao", Thứ trưởng Lê Công Thành chia sẻ.

Hướng tới Net Zero trên cả nước Hà Nội là điểm khởi đầu cho hành trình trồng cây trung hòa carbon hướng đến Net Zero do Vinamilk và Bộ TN&MT thực hiện trong 5 năm từ 2023-2027 với tổng ngân sách 15 tỷ đồng.

Tại buổi lễ khởi động, đại diện Báo TN&MT đã trao tặng hơn 1.000 cây xanh trưởng thành trị giá gần 1,5 tỷ đồng trồng tại huyện Mê Linh (Hà Nội). Các cây trồng được lựa chọn là những cây khoẻ mạnh, sinh trưởng tốt, kích thước từ 3 – 5 m và có thể cao lên đến trên 15 m khi trưởng thành. Những cây thân gỗ có quá trình sinh trưởng lâu dài, do đó lượng carbon tích lũy cũng sẽ tăng hàng năm cùng với tuổi thọ của cây; đồng thời còn có tác dụng cải tạo cảnh quan, tạo bóng mát, không khí trong lành cho thủ đô Hà Nội.

Tại buổi lễ khởi động, đại diện Báo TN&MT đã trao tặng hơn 1.000 cây xanh trưởng thành trị giá gần 1,5 tỷ đồng trồng tại huyện Mê Linh (Hà Nội).

Sau Hà Nội, hành trình năm 2023 sẽ được Vinamilk cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nghiên cứu, lập kế hoạch và trồng cây tại các địa phương khác trên cả nước. Đại diện dự án cho biết thêm hoạt động trồng cây hướng đến Net Zero sẽ được thực hiện với 4 định hướng trọng yếu gồm: Hợp tác nghiên cứu cùng các chuyên gia, đơn vị tư vấn chuyên môn trong và ngoài nước; lên kế hoạch chăm sóc, duy trì, bảo vệ để đảm bảo sự sinh trưởng của cây; đo đạc, thống kê, báo cáo nhằm kiểm kê tính toán hấp thụ khí nhà kính và thông qua hoạt động, truyền tải thông tin nâng cao nhận thức về Net Zero và lan tỏa tình yêu thiên nhiên, cây xanh đến cộng đồng./.