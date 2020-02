Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý với các học sinh, nhất là trẻ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, chưa có đủ kiến thức, hiểu biết để gìn giữ đúng vệ sinh trong điều kiện có dịch. Vì vậy, thời gian qua, các địa phương đã căn cứ vào điều kiện thực tiễn để điều chỉnh lịch học của học sinh nhưng vẫn đảm bảo theo khung chương trình năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ban hành là cần thiết. Đồng thời nhiều giải pháp tăng cường bảo đảm môi trường vệ sinh an toàn trong trường học đã được thực hiện. Đơn cử như hướng dẫn dọn vệ sinh, phun thuốc khử trùng, lau rửa trường lớp, bàn ghế, dụng cụ học tập rất tỉ mỉ; hướng dẫn phụ huynh, giáo viên theo dõi sức khỏe học sinh khi ở nhà cũng như khi đến trường… Các bộ ngành cũng đã có những nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm của các nước vẫn tổ chức cho học sinh đi học trong điều kiện có dịch.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Trường học phải đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Tư pháp, các địa phương chỉ có trách nhiệm và thẩm quyền điều chỉnh thời gian học của học sinh trong phạm vi khung thời gian năm học mà Bộ GD-ĐT đã ban hành. Hiện nay, thời gian nghỉ học của học sinh đã gần 1 tháng thì việc quyết định nghỉ học tiếp hay đi học lại thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ GD-ĐT, đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp là thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ LĐ-TB&XH.



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ GD-ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, theo đúng trách nhiệm và thẩm quyền, sớm có quyết định chính thức về việc điều chỉnh kế hoạch, thời gian năm học 2019-2020. Trường hợp Bộ GD-ĐT, Bộ LĐ-TB&XH không quyết định thì Thủ tướng sẽ quyết định để làm căn cứ cho các tỉnh thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc.



Các địa phương phải rà soát lại việc thực hiện yêu cầu chuyên môn nhằm bảo đảm trường lớp vệ sinh, an toàn một cách rất chi tiết như bố trí chỗ rửa tay ở đâu; lau nhà, mặt bàn, ghế, nắm tay cửa, tay vịn cầu thang thế nào, ai lau; quy định cụ thể những người được ra, vào trường trong điều kiện có dịch.



Phó Thủ tướng nêu rõ: Yêu cầu đặt ra đối với tất cả các địa phương là đã bước vào trong trường học thì môi trường an toàn bằng hay thậm chí hơn trụ sở cơ quan nhà nước. Bởi chỉ riêng việc kiểm soát người ra, vào thì các trường học đã có điều kiện hơn khi biết rõ từng học sinh, từng giáo viên trong khi tại các trụ sở cơ quan nhà nước có cả những người không rõ lai lịch đến làm việc. Các cháu học sinh được hướng dẫn biện pháp giữ vệ sinh cá nhân. Hàng ngày, phụ huynh, giáo viên, y tế trường học kết hợp với y tế cơ sở kiểm tra, nắm sát tình hình sức khỏe của mỗi học sinh ở nhà cũng như khi đến trường. Làm được như vậy, phụ huynh và xã hội sẽ yên tâm.



Ngành giáo dục thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin đã triển khai như học bạ điện tử, sổ liên lạc điện tử, các diễn đàn giáo dục… để hướng dẫn cụ thể đến phụ huynh, học sinh từ nhà đến trường giữ vệ sinh thế nào, vào trường thì làm những gì. Qua đó thăm dò, tiếp thu các ý kiến đóng góp của phụ huynh, học sinh để có các giải pháp thật cụ thể, đồng thuận thực hiện. “Các đồng chí phải làm thật chứ không phải đề ra trên giấy để bảo đảm vệ sinh trường học”, Phó Thủ tướng khẳng định.



Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh phải tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, nhất là về công tác kiểm soát đối tượng có nguy cơ, phát hiện, cách ly ngay người nhiễm Covid-19, tập trung điều trị theo mô hình phân tán, sử dụng công nghệ thông tin kết nối tất cả các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành để hỗ trợ đến tận y tế tuyến huyện. Bảo đảm những trường hợp nhiễm Covid-19 đều được chữa khỏi. Những trường hợp có nguy cơ đều được cách ly.



Phó Thủ tướng khẳng định, đến giờ phút này, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19. Chúng ta đã thực hiện đồng bộ các giải pháp từ kiểm soát những người có nguy cơ lây nhiễm đến phát hiện, cách ly, điều trị người nhiễm Covid-19./.