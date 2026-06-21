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Phó Tổng Giám đốc VOV: Báo chí chính thống phải là điểm tựa của sự thật và trách nhiệm

Chủ Nhật, 08:54, 21/06/2026
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VOV.VN - TS Vũ Hải Quang, Phó TGĐ VOV: Trong thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay, báo chí chính thống phải là nơi công chúng tìm đến để có sự thật được kiểm chứng và góc nhìn có trách nhiệm.

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Đài Tiếng nói Việt Nam: Tích hợp lý luận, tuyên truyền và cổ động, giữ vững dòng chủ lưu trên không gian số

VOV.VN - Trong kỷ nguyên số, báo chí cách mạng (BCCM) không thể duy trì vai trò dẫn dắt dư luận xã hội chỉ bằng tốc độ phát hành hay độ phủ nền tảng. Năng lực dẫn dắt bền vững chỉ thực sự được hình thành khi ba trụ cột: Lý luận, Tuyên truyền và Cổ động được tích hợp hữu cơ trong cùng một chiến lược đồng bộ...

Nhóm PV/VOV.VN
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