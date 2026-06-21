Phó Tổng Giám đốc VOV: Báo chí chính thống phải là điểm tựa của sự thật và trách nhiệm

VOV.VN - Trong kỷ nguyên số, báo chí cách mạng (BCCM) không thể duy trì vai trò dẫn dắt dư luận xã hội chỉ bằng tốc độ phát hành hay độ phủ nền tảng. Năng lực dẫn dắt bền vững chỉ thực sự được hình thành khi ba trụ cột: Lý luận, Tuyên truyền và Cổ động được tích hợp hữu cơ trong cùng một chiến lược đồng bộ...
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VOV.VN - Trong kỷ nguyên số, báo chí cách mạng (BCCM) không thể duy trì vai trò dẫn dắt dư luận xã hội chỉ bằng tốc độ phát hành hay độ phủ nền tảng. Năng lực dẫn dắt bền vững chỉ thực sự được hình thành khi ba trụ cột: Lý luận, Tuyên truyền và Cổ động được tích hợp hữu cơ trong cùng một chiến lược đồng bộ...
VOV.VN - Trong kỷ nguyên số, báo chí cách mạng (BCCM) không thể duy trì vai trò dẫn dắt dư luận xã hội chỉ bằng tốc độ phát hành hay độ phủ nền tảng. Năng lực dẫn dắt bền vững chỉ thực sự được hình thành khi ba trụ cột: Lý luận, Tuyên truyền và Cổ động được tích hợp hữu cơ trong cùng một chiến lược đồng bộ...
VOV.VN - Trong xã hội số, báo chí chính thống không chỉ cạnh tranh bằng tốc độ đưa tin, mà còn bằng khả năng giữ sự thật, nuôi dưỡng văn hóa và bồi đắp niềm tin công chúng. Nhìn lại vai trò báo chí với văn hóa và giáo dục cũng là nhìn vào trách nhiệm kiến tạo giá trị tử tế cho con người hôm nay.
VOV.VN - Trong xã hội số, báo chí chính thống không chỉ cạnh tranh bằng tốc độ đưa tin, mà còn bằng khả năng giữ sự thật, nuôi dưỡng văn hóa và bồi đắp niềm tin công chúng. Nhìn lại vai trò báo chí với văn hóa và giáo dục cũng là nhìn vào trách nhiệm kiến tạo giá trị tử tế cho con người hôm nay.
VOV.VN - Trước sự thay đổi của công nghệ và thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng, chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu đối với báo chí. Bên cạnh công nghệ, đổi mới tư duy và nâng cao chất lượng nhân lực là yếu tố quyết định để báo chí phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.
VOV.VN - Trước sự thay đổi của công nghệ và thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng, chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu đối với báo chí. Bên cạnh công nghệ, đổi mới tư duy và nâng cao chất lượng nhân lực là yếu tố quyết định để báo chí phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.