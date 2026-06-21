Phó Tổng Giám đốc VOV: Báo chí chính thống phải là điểm tựa của sự thật và trách nhiệm

Báo chí và trách nhiệm kiến tạo giá trị trong xã hội số

VOV.VN - Trong xã hội số, báo chí chính thống không chỉ cạnh tranh bằng tốc độ đưa tin, mà còn bằng khả năng giữ sự thật, nuôi dưỡng văn hóa và bồi đắp niềm tin công chúng. Nhìn lại vai trò báo chí với văn hóa và giáo dục cũng là nhìn vào trách nhiệm kiến tạo giá trị tử tế cho con người hôm nay.