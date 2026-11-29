Phường Bắc Kạn (tỉnh Thái Nguyên) là địa bàn miền núi có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số. Những ngày đầu triển khai dịch vụ công trực tuyến, bộ phận tiếp dân của Công an phường thường xuyên rơi vào cảnh quá tải. Thống kê thực tế cho thấy, trong hơn 500 lượt người dân đến trụ sở mỗi tuần, có khoảng 40% gặp khó khăn ngay ở bước đăng nhập tài khoản định danh điện tử VNeID và trên 35% không biết chọn đúng thủ tục hay tải tài liệu đính kèm. Phần lớn người cao tuổi, bà con dân tộc thiểu số đều phải nhờ cán bộ trực tiếp cầm tay chỉ việc từng thao tác, mỗi trường hợp kéo dài từ 15 đến 20 phút, chiếm mất hàng chục giờ công của lực lượng cơ sở.

Trung tá Tống Hữu Thế cùng đồng đội nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện sản phẩm “Trợ lý ảo” sau gần 1 năm tìm tòi, thử nghiệm. (Ảnh Thuý Kiều)

Trước thực tế đó, Trung tá Tống Hữu Thế (sinh năm 1987) đã chủ trì, cùng hai cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực là Thiếu tá Phạm Như Trung và Đại úy Nông Văn Duy bắt tay nghiên cứu công trình “Trợ lý ảo hỗ trợ, hướng dẫn Nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Công an cấp xã”.

Từng công tác trong lĩnh vực an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trung tá Tống Hữu Thế có kiến thức, kinh nghiệm về công nghệ thông tin và không gian mạng. Đây là lợi thế để anh vận dụng vào nghiên cứu, xây dựng ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn. Sau gần 1 năm tự học hỏi, mày mò, vừa làm vừa thử nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện, anh cùng đồng đội đã xây dựng thành công phần mềm “Trợ lý ảo”. Không thuê đơn vị bên ngoài, không tốn kinh phí mua sắm thiết bị mới, nhóm tác giả tự lập trình mã nguồn, xây dựng cơ sở dữ liệu và tận dụng 2 bộ máy tính cùng đường truyền internet sẵn có tại trụ sở.

“Qua quá trình công tác, tôi nhận thấy rằng người dân ở cấp xã phường nói chung còn khá lúng túng khi tiếp cận với các dịch vụ công, đồng thời thường xuyên quên mật khẩu, quên passcode và không biết làm các thủ tục như thế nào. Tôi cũng nhận thấy rằng cán bộ chiến sĩ khi đi xuống nhà dân để hướng dẫn cho nhân dân làm các thủ tục thì mất rất nhiều thời gian. Thì tôi đã suy nghĩ là tự học hỏi, tự nâng cao kỹ năng về không gian số và trí tuệ thông minh nhân tạo để áp dụng vào công tác của mình, thứ nhất là nâng cao năng suất, thứ hai là rút ngắn thời gian, thứ ba là phục vụ cho người dân, phục vụ cán bộ chiến sĩ", Trung tá Tống Hữu Thế chia sẻ về ý tưởng xuất phát từ thực tiễn công tác.

Ngày 16/7/2026, phần mềm đi vào vận hành chính thức

Sau thời gian thử nghiệm, từ ngày 16/7/2026, phần mềm chính thức đi vào vận hành. Điểm sáng tạo cốt lõi của ứng dụng “Công an phường Bắc Kạn” là tính năng hướng dẫn “chỉ tận ô” ngay trên giao diện thật của Cổng Dịch vụ công Bộ Công an. Màn hình máy tính mở song song cổng dịch vụ công và bảng hướng dẫn; đến bước nào, hệ thống tự động tô sáng đúng ô, đúng nút cần bấm kèm lời nhắc bằng chữ và giọng đọc. Đặc biệt, trợ lý chỉ làm nhiệm vụ dẫn đường để người dân tự nhập dữ liệu, tuyệt đối không lưu lại tài khoản hay mật khẩu của công dân, đảm bảo tính bảo mật cao.

Bên cạnh ứng dụng trên máy tính tại trụ sở, từ ngày 08/10/2026, nhóm tác giả tiếp tục mở rộng sang kênh Zalo OA mang tên “Công an phường Bắc Kạn - Trợ lý AI”. Cả hai nền tảng dùng chung một kho dữ liệu chuẩn gồm 88 thủ tục hành chính, 10 quy trình sử dụng VNeID và 58 video hướng dẫn chi tiết từng giai đoạn. Người dân ở nhà chỉ cần mở điện thoại, nhắn tin hỏi là được hệ thống giải đáp ngay về thành phần hồ sơ, trình tự, lệ phí kèm video minh họa 24/7. Nhờ tự chủ hoàn toàn về kỹ thuật, chi phí duy nhất phát sinh để duy trì toàn bộ hệ thống chỉ là tiền thuê dịch vụ API của với mức khoảng 50.000 đồng mỗi tháng.

Anh Mai Phương Tuấn, tổ 5, phường Bắc Kạn hài lòng khi trải nghiệm phần mềm “Trợ lý ảo”. (Ảnh Thuý Kiều)

Trực tiếp trải nghiệm phần mềm hỗ trợ làm thủ tục hành chính tại trụ sở Công an phường, anh Mai Phương Tuấn, tổ 5, phường Bắc Kạn cảm nhận rõ sự tiện lợi của hệ thống.

“Về ứng dụng mới và những cái tích hợp của đơn vị Công an thì tôi thấy rất là hữu ích và nhanh, tiện ích cho người dân khi đến làm các thủ tục. Cái ứng dụng này là tự động và tích hợp cho mọi người hết và đều là bằng tiếng Việt cho nên là mọi người rất dễ để nhìn nhận và tiếp thu nữa”, anh Tuấn cho hay.

Không chỉ giúp người dân thao tác dễ dàng tại trụ sở, kênh Zalo OA tích hợp trên điện thoại còn giúp nhiều người tiết kiệm đáng kể thời gian đi lại.

“Khi được cán bộ công an phường Bắc Kạn hướng dẫn tôi sử dụng trợ lý ảo thì tôi thấy rất là tiện ở chỗ là khi tôi cần tìm hiểu về các thủ tục thì tôi chỉ cần vào ứng dụng và tôi gõ nhu cầu tìm kiếm của mình thì trợ lý ảo AI sẽ hiện lên các bước mình cần thực hiện từ bước 1 cho đến bước cuối cùng. Tôi cảm thấy rất là thuận tiện và không cần phải đến trực tiếp tại trụ sở Công an phường nữa, tôi có thể làm trực tiếp ở trên điện thoại bất cứ nơi nào”, chị Phùng Thị Hương, tổ 6, phường Bắc Kạn chia sẻ.

Thống kê cho thấy, từ khi đi vào vận hành đến nay, hệ thống đã thực hiện hàng trăm phiên hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến từng bước tại bộ phận tiếp dân và giải đáp gần 1.000 lượt hỏi đáp thủ tục. Riêng kênh Zalo OA, chỉ sau hơn ba tuần triển khai (từ 08/10 đến 31/10/2026) cũng đã tiếp nhận và trả lời chính xác toàn bộ hơn 510 câu hỏi công dân.

Chị Phùng Thị Hương, tổ 6, phường Bắc Kạn sử dụng “Trợ lý ảo” trên zalo để tìm hiểu các thủ tục hành chính. (Ảnh Thuý Kiều)

Quan trọng hơn, phần mềm đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực giúp Công an phường Bắc Kạn thực hiện hiệu quả phương châm “1 cửa - 3 tích hợp” và cập nhật kịp thời các tiện ích mới theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP như tích hợp sổ sức khỏe điện tử, đăng ký chữ ký số công cộng, giấy khai sinh, tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Nhờ giảm tải được khâu hướng dẫn lặp lại, cán bộ chiến sĩ có thêm thời gian bám địa bàn, đưa các chỉ tiêu Đề án 06 của phường đạt kết quả tích cực: cấp căn cước cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đạt 99,66%; kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 đạt 98,7% và hoàn thành 100% định danh điện tử cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.

Đánh giá về sáng kiến của nhóm tác giả, Trung tá Triệu Minh Cường – Phó Trưởng Công an phường Bắc Kạn cho biết: “Nhóm tác giả của đồng chí Tống Hữu Thế đã tự chủ động, nghiên cứu, tự xây dựng, vận hành và bám sát nhiệm vụ của công an cơ sở, đồng thời cũng bổ sung kịp thời theo chiến dịch của Đề án 06 trên VNeID. Đối với Công an cấp xã về cơ bản thì thủ tục hành chính giống nhau trên toàn quốc, do vậy mô hình này chỉ cần một cái máy tính có kết nối internet tại bộ phận tiếp dân và chi phí cũng thấp. Bộ hướng dẫn và video dùng chung thì có thể dùng lấy được cho các xã phường và có thể mở rộng xuống các tổ dân phố và đối với các lĩnh vực dịch vụ công khác”.

Với tính ứng dụng cao và giá trị thiết thực vì cộng đồng, công trình “Trợ lý ảo hỗ trợ, hướng dẫn Nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Công an cấp xã” của Trung tá Tống Hữu Thế cùng các đồng đội đã được Công an phường Bắc Kạn lựa chọn tham dự Cuộc thi “Đổi mới sáng tạo - vì Thái Nguyên thân yêu” lần thứ hai, năm 2026. Sáng kiến không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở mà còn cho thấy tinh thần chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn công tác của lực lượng Công an nhân dân.