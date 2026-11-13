Phòng chống ma túy, tội phạm: Không để người dân đơn độc trước những hiểm họa mới

Bảo vệ nhóm yếu thế, siết chặt đấu tranh tội phạm trên không gian mạng

Thảo luận về dự thảo nghị quyết, đại biểu Trần Thị Thanh Lam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, ghi nhận nhiều ý kiến của đại biểu tại phiên thảo luận tổ đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng dự thảo vẫn cần bổ sung những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể hơn nhằm bảo vệ phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm yếu thế trước những loại tội phạm ngày càng tinh vi.

Đại biểu Trần Thị Thanh Lam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: Media Quốc hội)

Theo đại biểu, dự thảo hiện mới đề cập người bị hại trong chỉ tiêu trợ giúp pháp lý, chưa xác định rõ nhiệm vụ phòng, chống tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em, mua bán người và các hành vi lừa đảo, lợi dụng người chưa thành niên, người cao tuổi, người khuyết tật. Đây là khoảng trống cần được khắc phục để bảo đảm sự thống nhất giữa mục tiêu, đối tượng thụ hưởng và yêu cầu bảo vệ người dân.

Đại biểu đề nghị chỉnh lý mục tiêu điều tra, xử lý tội phạm theo hướng nhấn mạnh tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm trên không gian mạng, mua bán người, xâm hại phụ nữ, trẻ em và những hành vi lợi dụng các đối tượng dễ bị tổn thương. Đồng thời, cần bổ sung chỉ tiêu tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến xâm hại trẻ em đạt trên 95% tổng số thụ lý.

Đáng chú ý, đại biểu Trần Thị Thanh Lam lưu ý không nên đánh giá hiệu quả bảo vệ trẻ em chỉ bằng số vụ xâm hại được ghi nhận. Bởi số vụ giảm chưa chắc đồng nghĩa tình trạng xâm hại thực tế giảm, nếu công tác phát hiện, tiếp nhận và xử lý thông tin chưa đầy đủ. Việc đặt chỉ tiêu thiếu cơ sở còn có thể tạo áp lực thành tích, dẫn đến nguy cơ bỏ lọt vụ việc, bỏ qua tố giác. Do đó, bà đề nghị hoàn thiện hệ thống thống kê, cơ sở dữ liệu và cơ chế phối hợp liên ngành, bảo đảm mọi vụ việc đều được xác minh, xử lý kịp thời, trẻ em bị xâm hại được bảo vệ và hỗ trợ. Với tội phạm công nghệ cao, đại biểu cũng đề nghị bổ sung các chỉ tiêu về giải quyết tố giác, điều tra, khám phá và tỷ lệ tài sản bị chiếm đoạt được ngăn chặn, thu hồi.

Đặc biệt, trước tình trạng lừa đảo trực tuyến diễn biến phức tạp, bà kiến nghị Chính phủ xây dựng cơ chế phối hợp giữa công an, ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán và doanh nghiệp viễn thông để cảnh báo sớm, xác minh, ngăn chặn dòng tiền có dấu hiệu lừa đảo. Cơ chế này cần quy định rõ trách nhiệm, thời hạn phản hồi, chia sẻ thông tin và xử lý yêu cầu khẩn cấp. Đại biểu cũng đề xuất cơ chế bảo vệ đặc thù đối với tài khoản ngân hàng của người cao tuổi, như cảnh báo đa tầng hoặc xác thực liên kết với người thân khi xuất hiện giao dịch bất thường, chuyển tiền lớn đến tài khoản lạ.

Phân bổ vốn phải sát thực tế, tránh đầu tư khi thiếu cơ sở pháp lý

Quan tâm đến tính khả thi của chương trình, đại biểu Dương Khắc Mai, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, cơ bản tán thành sự cần thiết đầu tư chương trình trong bối cảnh các loại tội phạm diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, ông cho rằng mục tiêu, cơ sở pháp lý và tiến độ bố trí kinh phí phải được tính toán đồng bộ. Đề cập nhiệm vụ giám sát điện tử, đại biểu cho biết tổng kinh phí dự kiến dành cho tiểu dự án này là hơn 3.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030. Trong khi đó, việc áp dụng giám sát điện tử đối với người chấp hành án hình sự tại cộng đồng hiện chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý, còn phụ thuộc vào việc nghiên cứu sửa đổi Luật Thi hành án hình sự.

Đại biểu Dương Khắc Mai, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Media Quốc hội)

Theo đại biểu, không thể để một phần nhiệm vụ đầu tư phụ thuộc vào chính sách chưa được ban hành trong khi nguồn vốn đã dự kiến trong chương trình. Vì vậy, Chính phủ cần phân định rõ nội dung đủ điều kiện triển khai và nội dung phải chờ hoàn thiện pháp luật; chỉ thực hiện đầu tư khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Về nguồn vốn, Chính phủ đề xuất tổng nguồn lực giai đoạn 2026-2030 là 45.301,261 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương chiếm hơn 31.000 tỷ đồng. Đại biểu Dương Khắc Mai đồng tình với sự cần thiết đầu tư nhưng đề nghị làm rõ khả năng bảo đảm nguồn lực. Bởi phương án ngân sách Trung ương do Bộ Tài chính đề xuất thấp hơn nhu cầu của Chính phủ hơn 10.000 tỷ đồng.

Đại biểu cũng dẫn thực tế triển khai chương trình phòng, chống ma túy trước đây còn chậm, một số vốn đầu tư chưa được triển khai, tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương còn hạn chế. Điều đó cho thấy, ngoài khả năng cân đối vốn, cần đặc biệt chú trọng năng lực tổ chức thực hiện và giải ngân. Từ thực tế này, đại biểu đề nghị phân định rõ nguồn vốn đã có cơ sở cân đối và phần vốn dự kiến bổ sung; rà soát thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng chuẩn bị và triển khai nhiệm vụ. Quy mô vốn phải gắn với năng lực thực hiện, tránh tình trạng bố trí lớn nhưng giải ngân chậm, hiệu quả thấp.

Đối với nguyên tắc phân bổ nguồn lực, ông đề nghị ưu tiên địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy và tội phạm, vùng khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo. Việc phân bổ cần căn cứ mức độ phức tạp, số người nghiện, điều kiện cơ sở cai nghiện, năng lực chính quyền cơ sở và khả năng ngân sách địa phương, thay vì chỉ dựa vào dân số hoặc kết quả đã đạt được.

Chỉ tiêu phải rõ ràng, trách nhiệm cấp xã phải cụ thể

Một vấn đề khác được nhiều đại biểu quan tâm là tính phù hợp của các chỉ tiêu và khả năng tổ chức thực hiện tại cơ sở. Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, cơ bản thống nhất với các mục tiêu của chương trình, song đề nghị rà soát một số chỉ tiêu tuyên truyền để tránh hình thức. Theo đại biểu, quy định trên 80% cơ quan truyền thông, báo chí có chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống ma túy và tội phạm cần được hướng dẫn cụ thể về tần suất, dung lượng và chất lượng thông tin. Nếu không có tiêu chí rõ ràng, một vài dòng thông tin cũng có thể được tính là chuyên mục, khiến kết quả báo cáo không phản ánh đúng hiệu quả tuyên truyền. Đại biểu đề nghị làm rõ yêu cầu về nội dung, thời lượng và mức độ duy trì để bảo đảm các cơ quan báo chí thực hiện thực chất.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: Media Quốc hội)

Đối với chỉ tiêu tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho 90% học sinh và 80% sinh viên, ông đề nghị nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp. Theo đại biểu, sinh viên cũng là nhóm cần được quan tâm đặc biệt bởi nguy cơ tiếp cận, bị lôi kéo sử dụng ma túy. Công tác tuyên truyền phải phù hợp từng cấp học, lứa tuổi và khả năng nhận thức. Đặc biệt, đại biểu băn khoăn với mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 50% xã, phường, đặc khu không có ma túy. Với 3.321 đơn vị hành chính cấp xã, mục tiêu này tương đương khoảng 1.661 địa bàn. Đây là nhiệm vụ rất lớn, nhất là sau sắp xếp đơn vị hành chính, khi quy mô địa bàn và dân số mỗi xã, phường tăng lên.

Đại biểu đề nghị đánh giá đầy đủ số địa bàn hiện không có ma túy, điều kiện thực tế và khả năng duy trì kết quả trước khi xác định mức phấn đấu. Đồng thời, cần trang bị phương tiện, công cụ, lực lượng và cán bộ chuyên trách cho công an cấp xã; quy định rõ trách nhiệm của UBND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng công an trong phòng, chống ma túy, tội phạm.

Cùng quan tâm đến tính bền vững, đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long cho rằng, điều người dân mong đợi không chỉ là chương trình đầu tư bao nhiêu, triển khai bao nhiêu dự án, mà là sau 5 năm, 10 năm, cuộc sống có an toàn hơn hay không. Đại biểu đề nghị thống nhất số liệu gốc, phạm vi thống kê và phương pháp đánh giá chỉ tiêu giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội hằng năm. Với mục tiêu 50% địa bàn cấp xã không có ma túy, cần bổ sung tiêu chí duy trì kết quả, phòng ngừa người nghiện mới, tái nghiện và nguy cơ hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp.

Đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: Media Quốc hội)

Theo đại biểu, tuyên truyền cũng phải chuyển từ đếm số người được tiếp cận sang đánh giá khả năng thay đổi nhận thức, hành vi. Một học sinh tham gia buổi tuyên truyền chưa đồng nghĩa có đủ kỹ năng nhận diện, từ chối ma túy hoặc tự bảo vệ trước hành vi dụ dỗ trên không gian mạng. Vì vậy, cần đánh giá tỷ lệ học sinh được trang bị kỹ năng phòng ngừa, kỹ năng an toàn trực tuyến và hiệu quả duy trì mô hình trường học an toàn.

Cai nghiện phải gắn với việc làm, tái hòa nhập cộng đồng

Không chỉ tập trung đấu tranh, xử lý tội phạm, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu tạo điều kiện để người sau cai nghiện có cơ hội làm lại cuộc đời. Đại biểu Thạch Phước Bình cho biết, Dự án nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy và quản lý sau cai được dự kiến bố trí hơn 11.123 tỷ đồng, là dự án có quy mô lớn nhất trong các dự án thành phần. Tuy nhiên, bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất và mở rộng điểm tiếp nhận, tư vấn cai nghiện, cần bổ sung chỉ tiêu về tỷ lệ duy trì kết quả sau cai, được học nghề, có việc làm và tái hòa nhập cộng đồng.

Đại biểu Triệu Lệ Khánh, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM (Ảnh: Media Quốc hội)

Đồng quan điểm, đại biểu Triệu Lệ Khánh, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM cho rằng, người sau cai thường gặp nhiều rào cản do định kiến xã hội, khó tìm việc làm, thiếu thu nhập ổn định và sự hỗ trợ từ cộng đồng. Khi không có sinh kế, nguy cơ mặc cảm, tái nghiện và tái vi phạm pháp luật vẫn hiện hữu. Đại biểu đề nghị bổ sung các giải pháp tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn sinh kế, tiếp cận chính sách an sinh xã hội; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp nhận người sau cai vào làm việc.

Về phân cấp, phân quyền, đại biểu Triệu Lệ Khánh lưu ý cấp xã đang đảm nhận khối lượng nhiệm vụ lớn, trong khi nhân lực, chuyên môn và cơ sở vật chất chưa đồng đều. Vì vậy, UBND cấp tỉnh cần rà soát điều kiện thực hiện, tăng cường nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, đào tạo và hỗ trợ nghiệp vụ cho cấp xã. Giao nhiệm vụ phải đi đôi với nguồn lực và trách nhiệm hỗ trợ của cấp trên.

Đại biểu Trần Thị Thanh Lam cũng đề nghị xây dựng quy trình phối hợp liên ngành ngay từ cơ sở, bảo đảm nạn nhân bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật và mua bán người được hỗ trợ đồng bộ về pháp lý, y tế, tâm lý, an toàn, sinh kế và tái hòa nhập. Khi tiếp nhận tin báo, các cơ quan cần chủ động kết nối dịch vụ hỗ trợ, không để nạn nhân phải tự tìm đến nhiều đầu mối.