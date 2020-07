Phong tỏa 1 khu phố tại TP Hội An do có 3 ca nghi mắc Covid-19

Ngày 30/7, chính quyền thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã tiến hành phong tỏa khu phố An Hội, phường Minh An vì có 3 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 và nhiều trường hợp F1 tiếp xúc với người bệnh.



Theo đó, thành phố Hội An triển khai 5 chốt chặn các lối ra vào tại khu phố An Hội, phường Minh An để phòng chống dịch. Khu phố này có khoảng 450 hộ dân với gần 2.000 người.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An tỉnh, Quảng Nam cho biêt, khu phố này có 3 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 và 41 người F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân, hiện đã được đưa đi điều trị và cách ly. Hầu hết các trường hợp này đều là người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Phong tỏa khu phố An Hội, phường Minh An, thành phố Hội An.



Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ 0h ngày 31/7, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo tinh thần của Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng; yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết; không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

“Do nguy cơ lây lan quá rộng nên mình phải chặn lại để tránh lây lan ra thành phố. Hy vọng phong tỏa khu phố này sẽ chặn được, bởi vì những đối tượng này đều đi chăm sóc người bệnh ở Bệnh viện Đà Nẵng"- ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết./.