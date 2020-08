Phong tỏa thêm một khu phố ở Hội An

Theo đó, tỉnh Quảng Nam quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời khối phố Tân Mỹ (cũ), nay là một phần khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An - khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Khu vực này có 145 hộ dân, 764 nhân khẩu.

Khu phố An Hội, phường Minh An (Hội An) được phong tỏa hôm 31/7.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn UBND thành phố Hội An triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND thành phố Hội An và các ngành liên quan thành lập, bố trí các chốt, trạm kiểm dịch cô lập khu vực khối phố Tân Mỹ (cũ) tại các đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả; đảm bảo khoanh vùng, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan trong cộng đồng.

Xe quân đội phun thuốc khử trùng khu phố cổ Hội An.



UBND thành phố Hội An chỉ đạo Phòng Y tế, UBND phường Cẩm An thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe nhân dân trong khu vực phong tỏa; có kế hoạch cung cấp hàng hóa, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, kịp thời phục vụ nhân dân.



Từ khi dịch bùng phát, phố cổ Hội An luôn vắng lặng.

Tại thành phố Hội An, 2 khu phố có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 phải thực hiện phong tỏa. Trước đó, ngày 31/7, thành phố Hội An đã phong tỏa khu phố An Hội, phường Minh An. Từ khi Bộ Y tế công bố ca dương tính SARS-CoV2 đầu tiên tại cộng đồng ở Đà Nẵng ngày 25/7, tại tỉnh Quảng Nam có 34 ca mắc bệnh Covid-19, riêng Hội An có 13 ca bệnh.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Hiện nay, tình hình dịch rất phức tạp, phải trưng dụng các cơ sở công cộng, kể cả trưng dụng các khách sạn, cơ sở lưu trú để làm khu cách ly tập trung. Sẽ mở rộng diện lấy mẫu xét nghiệm, tăng cường nhân lực hỗ trợ từ tỉnh và huy động các lực lượng khác, đội ngũ y bác sỹ ở các bệnh viện tư nhân tình nguyện tham gia cùng với thành phố. Trong bất cứ hoàn cảnh nào phải giữ cho được an ninh trật tự, đặc biệt là trật tự xã hội"./.