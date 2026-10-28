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Phụ huynh lo thịt trâu Ấn Độ tại bếp ăn trường học, chính quyền vào cuộc làm rõ

Thứ Tư, 10:49, 28/10/2026
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VOV.VN - Sáng 27/10, phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức (Hà Nội) phát hiện bao bì ghi thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ và thịt gà đông lạnh phía sau bếp ăn. Chính quyền địa phương đang xác minh nguồn gốc thực phẩm và làm rõ liệu số hàng này có liên quan đến suất ăn của học sinh hay không?

 

Phụ huynh đề nghị làm rõ nguồn gốc thực phẩm

Sáng 27/10, trong quá trình kiểm tra tại cơ sở cung cấp suất ăn bán trú cho Trường Tiểu học Hoài Đức, một số phụ huynh phát hiện nhiều vỏ bao bì đựng thực phẩm tại khu vực tập kết rác phía sau bếp ăn. Theo phản ánh, tem nhãn trên một số bao bì có thông tin thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ và thịt gà đông lạnh.

Lo ngại về nguồn gốc nguyên liệu chế biến suất ăn cho học sinh, phụ huynh đề nghị kiểm tra khu vực nhà kho phía sau. Tuy nhiên, đại diện Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương cho rằng khu vực này không thuộc phạm vi quản lý của công ty.

Phụ huynh và nhóm người được cho là của Công ty Mai Phương xô xát nhau trước cửa một nhà kho. Clip: PHCC

 

Bất đồng trong quá trình kiểm tra khiến phụ huynh và một số người tại hiện trường xảy ra xô xát, kéo đẩy. Nhà trường đã lập biên bản ghi nhận sự việc và báo cáo chính quyền địa phương.

Đại diện phụ huynh đề nghị cơ quan chức năng xác minh chủ thể quản lý nhà kho, kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm tại đây và đối chiếu với nguyên liệu thực tế được sử dụng để chế biến suất ăn bán trú.

Chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh

Ông Nguyễn Văn Dựng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoài Đức, cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã phối hợp giám sát việc tổ chức bữa ăn bán trú, đồng thời báo cáo UBND xã Hoài Đức. Chiều 27/10, chính quyền địa phương thành lập đoàn kiểm tra, làm việc với các bên liên quan.

Về việc tổ chức bếp ăn bán trú, ông Dựng cho biết phân hiệu Di Trạch trước đây chưa có bếp ăn đáp ứng yêu cầu. Những năm trước, một số đơn vị cung cấp suất ăn từng tận dụng, cải tạo khu vực tại trường để tổ chức nấu ăn. Tuy nhiên, theo hiệu trưởng, qua các đợt kiểm tra, khu vực này được đánh giá chưa đáp ứng yêu cầu. Địa phương vì vậy đã đề xuất không tổ chức nấu ăn tại trường trong năm học này, mà sử dụng suất ăn do đơn vị cung cấp.

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Phụ huynh và một số người được cho là của công ty cung cấp thực phẩm xô xát nhau trước cửa nhà kho (Ảnh cắt từ clip).

Cũng theo ông Dựng, Công ty Mai Phương mới cung cấp suất ăn cho phân hiệu Di Trạch trong năm học này. Liên quan đến thực đơn ngày 27/10, ông Dựng cho biết bữa ăn của học sinh có món thịt gà, không có thịt trâu hoặc thịt bò. Trước những băn khoăn của phụ huynh về nguồn gốc thịt gà, nhà trường đã trao đổi với phụ huynh và thống nhất đề nghị đơn vị cung cấp đổi sang thịt lợn. Công ty sau đó điều chỉnh nguyên liệu trong ngày.

Đại diện Công ty Mai Phương cho biết nguyên liệu đầu vào được nhập từ các nhà cung cấp có hóa đơn, thông tin mã số và số lô theo hồ sơ. Công ty đồng thời khẳng định khu vực nhà kho phía sau không thuộc quyền quản lý của đơn vị.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoài Đức, cho biết đoàn kiểm tra đang rà soát hồ sơ, hóa đơn và chứng từ nhập hàng để xác minh phản ánh của phụ huynh. Qua kiểm tra ban đầu, hồ sơ, sổ sách của đơn vị cơ bản đầy đủ, song nguồn gốc số thực phẩm được phụ huynh đề cập vẫn cần tiếp tục đối chiếu, làm rõ.

Ngày 28/10, lãnh đạo UBND xã Hoài Đức cùng Công an xã tiếp tục kiểm tra khu vực nhà kho được phụ huynh phản ánh, chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh vụ việc.

Theo ông Dựng, nhà trường vẫn duy trì bữa ăn bán trú trên cơ sở trao đổi với đại diện phụ huynh và chính quyền địa phương, đồng thời tiếp tục theo dõi sự việc và chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.

Việc xác minh cần làm rõ nguồn gốc số thực phẩm được phát hiện, đơn vị quản lý khu vực nhà kho và liệu các nguyên liệu này có được sử dụng để chế biến suất ăn cho học sinh hay không. Kết quả kiểm tra sẽ là căn cứ để xác định trách nhiệm của các bên liên quan nếu phát hiện vi phạm.

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Đề kiểm tra chung có đủ để chấm dứt "cuộc đua" điểm số?

VOV.VN - Việc Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra định kỳ chung được kỳ vọng hạn chế tình trạng lạm phát điểm số, tạo thước đo thống nhất hơn về năng lực học sinh. Tuy nhiên, theo ý kiến giáo viên, nếu khâu đề thi, coi thi và chấm chưa đồng bộ, trong khi áp lực chỉ tiêu học sinh giỏi còn nặng, điểm số vẫn khó phản ánh đầy đủ chất lượng dạy và học.

Thu Hằng/VOV.VN
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