Phụ huynh tố trường mầm non cắt xén khẩu phần ăn của trẻ

Ngày 9/10, khi đoàn thanh tra đang làm việc với BGH Trường mầm non công lập Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu liên quan đến việc 13 giáo viên tố cáo hiệu trưởng thì bên ngoài phụ huynh phát hiện thức ăn cung cấp cho trẻ của trường mầm non này không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sau khi xảy ra vụ việc, chiều ngày 10/10, lãnh đạo Thị xã Phú Mỹ đã triệu tập toàn bộ giáo viên, ban giám hiệu và phụ huynh có con đang gửi tại trường mầm non này để tìm hướng giải quyết và xử lý những cá nhân sai phạm.

Phụ huynh tố trường mầm non Phú Mỹ cắt xén khẩu phần ăn của trẻ.



Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip hình ảnh các phụ huynh bức xúc kéo đến trường mầm non Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào buổi trưa sau khi chứng kiến bữa cơm của trẻ không đảm bảo. Theo phản ánh của phụ huynh, bữa cơm trưa cho trẻ gồm cơm có màu xanh giống bị mốc và cá sốt cà chua nhưng chỉ có đầu cá, canh cải thịt nhưng toàn thịt mỡ.

Tại cuộc họp do UBND thị xã Phú Mỹ tổ chức chiều 10/10 giữa lãnh đạo và giáo viên trường mầm non Phú Mỹ (thị xã Phú Mỹ) và đại diện các phụ huynh có con theo học tại trường về việc nhà trường cho trẻ dùng cơm bị mốc mà mạng xã hội thông tin, rất nhiều phụ huynh đã tỏ ra bức xúc.

Cá kho cà chỉ toàn đầu cá.



Chị Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương, phụ huynh có con đang học tại trường Mầm non Phú Mỹ nói: “Khẩu phần ăn của bé là cơm bốc mùi, canh rau toàn đầu cá và chỉ có miếng đuôi và canh rất lỏng lẻo. Nhìn vậy tôi thấy rất đau lòng vì đồ ăn khô như vậy sao con tôi ăn được. Nhìn nồi cơm tôi cũng không chấp nhận được vì thức ăn rất khô, không ăn được như vậy có đảm bảo sức khỏe cho con tôi không?”.

Chị Trần Thị Thu cho biết, đây không phải là lần đầu xảy ra sự việc này, trước đó chị đã từng chứng kiến việc trẻ sử dụng loại sữa không rõ nguồn gốc sau đó nhà trường có đổi sữa. Ngoài ra, chị từng thấy miến sử dụng làm thức ăn cho trẻ bị mốc và trẻ chỉ ăn sáng bằng bánh mì không nên đã từng phản ánh đến nhà trường.

Canh chỉ toàn nước và rau không có thịt.



Tại buổi họp, bà Nguyễn Thị Dần, Hiệu phó trường mầm non Phú Mỹ khẳng định: Trong những năm vừa qua, Ban giám hiệu nhà trường không nhận được phản ánh từ phía phụ huynh cũng như các cô cấp dưỡng về khẩu phần ăn và chế độ dinh dưỡng của các cháu cũng như vấn đề không đảm bảo vệ sinh toàn thực phẩm tại nhà trường. Vụ việc xảy ra vừa qua đã làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường cũng như tập thể giáo viên.

“Hôm qua nhà trường đã tổ chức giao nhận thực phẩm đầy đủ, tất cả tươi sống. Khi cấp dưỡng mang thực phẩm đến các lớp thì cấp dưỡng cũng đã chia phần đầu, đuôi và mình cá ở tất cả các lớp và được tổ chức ăn đầy đủ. Không nghe phản ánh của giáo viên là bữa ăn hôm nay như thế nào, trong ngày hôm đó có 3 món là: món luộc, canh và cá sốt cà chua”- bà Dần nói.

Ngay khi có phản ánh của phụ huynh, Đoàn kiểm tra của thị xã Phú Mỹ đã đến kiểm tra và tận mắt chứng kiến sự việc cơm trưa cung cấp cho trẻ tại một số lớp học có màu xanh như dạng mốc, cá thì chỉ có đầu và một khúc đuôi. Đoàn kiểm tra đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo thị xã, đồng thời mời phòng y tế đến lấy mẫu cơm để mang đi kiểm tra.

Một việc khó hiểu là, sau khi đoàn kiểm tra ra về, ngay trong sáng ngày 10/10, toàn bộ nhân viên cấp dưỡng của nhà trường đồng loạt nghỉ việc không có lý do.

Theo ông Nguyễn Văn Hinh, Trưởng phòng Giáo dục thị xã Phú Mỹ, phòng đã thông báo đến phụ huynh đến đón 275 cháu về nhà với lý do không có người nấu ăn cho các cháu. Vị lãnh đạo phòng giáo dục còn cho biết, trong sáng 10/10, một nhà sư trên địa bàn đến xin được cung cấp thức ăn cho các cháu trong buổi trưa 10/10. Việc cấp dưỡng cho các cháu trong những ngày tới nhà trường chưa có hướng giải quyết.

“Trước tình hình không có cấp dưỡng, tôi đã trực tiếp liên lạc với đơn vị cung cấp suất ăn cho 7 trường tiểu học trên địa bàn, đề nghị họ tiếp tục nấu ăn cho ngày 11/10 và những ngày tiếp theo, nhưng do thời gian gấp quá nên họ chỉ nhận vào ngày 12 vì chưa chuẩn bị kịp”- ông Hinh cho biết.

Sữa cho trẻ uống mỗi ngày rất hiếm thấy trên thị trường.

Một số giáo viên trong trường cũng thừa nhận có vụ việc cơm bị mốc và thức ăn toàn đầu cá. Việc gạo bị mốc, giáo viên đã nhắn cho lãnh đạo nhà trường từ tuần trước, nhưng không hiểu vì sao vẫn không được thay thế mà tiếp tục nấu cho trẻ ăn.

Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ cho biết sẽ tiến hành thanh tra toàn diện những nội dung mà phụ huynh, giáo viên phản ánh, và xem xét các nội dung cụ thể với tinh thần khách quan, công tâm. Cá nhân hay tập thể nào sai phạm sẽ xử lý đúng quy định pháp luật.

“Hiện nay muốn kết luận một vụ việc thì phải có kết luận của thanh tra. Do đó từng giáo viên, phụ huynh và các ngành cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra có kết luận sớm nhất, nếu có sai phạm liên quan đến tổ chức và cá nhân thì phải chịu trách nhiệm”- ông Nguyễn Văn Thắm cho biết.

Tại cuộc họp chiều 10/10, Ban giám hiệu Trường mầm non Phú Mỹ cam kết với phụ huynh trước mắt sẽ ký hợp đồng với một công ty chuyên cung cấp thức ăn cho một số trường tiểu học trên địa bàn để nấu cho trẻ, tuy nhiên trong ngày mai (11/10) chưa thể làm ngay vì đơn vị này chưa có sự chuẩn bị. Các phụ huynh cũng đồng ý để giáo viên của trường tổ chức nấu bữa ăn cho trẻ vào trưa mai, nhưng sẽ cử người giám sát chặt việc này./.

