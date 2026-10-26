Biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ nét đến đời sống và sinh kế của người dân Đồng bằng sông Cửu Long. Trước những thách thức đó, phụ nữ không chỉ là nhóm chịu ảnh hưởng trực tiếp mà còn đang phát huy vai trò chủ động trong phát triển kinh tế gia đình, bảo vệ môi trường và thúc đẩy cộng đồng thích ứng với những thay đổi của khí hậu.

Tại Vĩnh Long, vai trò này được thể hiện qua Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023-2027” do Tổ chức Liên minh Na Uy tại Việt Nam (NMA-V) tài trợ. Với mạng lưới rộng khắp và sự am hiểu địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long là cầu nối đưa các hoạt động của dự án đến với phụ nữ và cộng đồng, đồng thời trực tiếp tổ chức, thúc đẩy nhiều hoạt động tại cơ sở.

Phụ nữ vững sinh kế, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu

Vốn nhỏ, sinh kế lớn

Trong 6 tháng đầu năm 2026, dự án đã thành lập 8 nhóm tiết kiệm tín dụng làng xã với 160 thành viên. Các nhóm không chỉ giúp phụ nữ tiếp cận nguồn vốn nhỏ để phát triển kinh tế gia đình mà còn tạo điều kiện để chị em cùng tiết kiệm, hỗ trợ nhau và chia sẻ kinh nghiệm làm ăn. Từ những khoản vốn nhỏ, phụ nữ có thêm cơ hội chủ động phát triển sinh kế, cải thiện thu nhập và vững vàng hơn trước những biến động trong cuộc sống.

Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với dự án khảo sát, xây dựng kế hoạch hỗ trợ 7 hộ có sản phẩm OCOP do phụ nữ làm chủ, hướng tới nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển sinh kế bền vững. Dự án cũng tái đầu tư vốn sinh kế cho 15 hộ dân, với mức 6 triệu đồng mỗi hộ, tạo thêm điều kiện để các hộ tiếp tục sản xuất, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.

Những hoạt động này góp phần mở rộng cơ hội phát triển kinh tế cho phụ nữ, đồng thời tạo thêm nguồn lực để các gia đình chủ động ứng phó với những khó khăn do biến đổi khí hậu và các yếu tố bất lợi trong đời sống.

Gieo màu xanh, vun đắp cộng đồng

Bên cạnh phát triển sinh kế, bảo vệ môi trường là một nội dung được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và NMA-V chú trọng. Trong khuôn khổ dự án, 20 nhóm cộng đồng tự quản với 200 thành viên đã được thành lập, duy trì các hoạt động thu gom rác, vệ sinh môi trường, giảm rác thải nhựa và cải thiện cảnh quan khu dân cư.

Sáu lớp tập huấn về phân loại rác tại nguồn và làm men vi sinh, với 150 thành viên tham gia, cũng được tổ chức nhằm giúp người dân từng bước thay đổi nhận thức và thói quen xử lý rác thải ngay từ mỗi gia đình.

Một ví dụ tiêu biểu là tuyến đường hoa dài 3 km tại xã Long Hiệp, với tổng kinh phí 28 triệu đồng. Không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, tuyến đường còn là nơi người dân cùng chung tay chăm sóc, gìn giữ môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Dự án hiện được triển khai tại 13 xã, phường gồm: Cầu Kè, An Phú Tân, Phong Thạnh, Châu Thành, Hưng Mỹ, Song Lộc, Càng Long, Nhị Long, Tân An, Long Hữu, Long Hiệp, Tân Hòa và Long Đức. Việc triển khai các hoạt động tại cơ sở tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, cùng chia sẻ trách nhiệm trong phát triển sinh kế và bảo vệ môi trường sống.

Trao quyền cho phụ nữ, tăng sức chống chịu trước biến đổi khí hậu

Những kết quả trên cho thấy vai trò bổ trợ lẫn nhau giữa các bên trong quá trình triển khai dự án. NMA-V đóng góp nguồn lực và hỗ trợ kỹ thuật, trong khi Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát huy vai trò kết nối, tổ chức và đưa các hoạt động đến với cộng đồng. Sự phối hợp này giúp các hoạt động sát hơn với nhu cầu thực tế, đồng thời phát huy những nguồn lực sẵn có tại địa phương.

Quan trọng hơn, thông qua quá trình tham gia các nhóm tiết kiệm tín dụng, phát triển sinh kế và hoạt động bảo vệ môi trường, phụ nữ có thêm cơ hội chủ động cải thiện cuộc sống, hỗ trợ lẫn nhau và lan tỏa những cách làm thiết thực trong cộng đồng.

Từ những việc làm cụ thể ở cấp cơ sở, phụ nữ đang từng bước chuyển từ người thụ hưởng thành chủ thể của sự thay đổi, góp phần xây dựng sinh kế bền vững, cải thiện môi trường sống và nâng cao khả năng thích ứng của cộng đồng trước biến đổi khí hậu.

Tỉnh Vĩnh Long có hơn 373.640 người thuộc đồng bào dân tộc thiểu số , chiếm khoảng 8,9% đến hơn 11% dân số toàn tỉnh (trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm đa số với hơn 353.000 người, bên cạnh đó là đồng bào dân tộc Hoa và các dân tộc khác)