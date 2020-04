Phụ nữ Yên Bái cấp tốc may 100.000 khẩu trang vải phát miễn phí

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết: Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị của Tỉnh ủy Yên Bái về đẩy mạnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Hội đã phát động Phong trào “Phụ nữ Yên Bái chung tay may, phát khẩu trang miễn phí phòng, chống dịch Covid-19”.

Việc làm ý nghĩa và thiết thực của phụ nữ Yên Bái.

Theo đó, các cấp Hội phấn đấu may và cấp phát miễn phí 100.000 khẩu trang vải an toàn tới hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn. Để thực hiện được điều này, các cấp Hội vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguyên liệu, kinh phí; vận động các cơ sở may mặc, các hộ gia đình có máy khâu và hội viên phụ nữ giành thời gian may khẩu trang tại nhà.

Hội viên phụ nữ tranh thủ thời gian may khẩu trang.

Để đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch, chị em phụ nữ may khẩu trang tại từng gia đình.

“Sau khi may xong chúng tôi cử cán bộ các cơ sở Hội nhận và cấp phát khẩu trang cho hội viên và nhân dân trên địa bàn. Quá trình thực hiện phải đảm đúng các nguyên tắc trong phòng chống dịch, tức là không tập trung đông người, chúng tôi thực hiện may khẩu trang tại gia đình, may đến đâu phát cho cán bộ, hội viên và nhân dân ngay đến đó.

Chúng tôi nghĩ rằng đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực của phụ nữ Yên Bái trong chung tay phòng chống dịch Covid-19”, bà Vũ Thị Hiền Hạnh nói./.

Khẩu trang sau khi may xong sẽ được phát miễn phí đến hội viên và nhân dân trên địa bàn.