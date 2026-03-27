Phủ sóng chương trình chống khai thác IUU của VOV tại các địa phương ven biển

Theo báo cáo tại cuộc họp về các nhiệm vụ, giải pháp, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chiều 27/3, trong tuần qua, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, thông tấn báo chí đã tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông về nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam.

Lãnh đạo đại diện các cơ quan truyền thông tham gia cuộc họp về các nhiệm vụ, giải pháp, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu cụ thể, trong tuần qua có tổng số hơn 100 tin, bài về nội dung IUU được đăng tải trên VOV1, VOV giao thông, VTV1, TTXVN, Báo Pháp luật TP.HCM, Tuổi trẻ, Lao động, Nông nghiệp và Môi trường, Cổng thông tin Chính phủ và một số cơ quan báo địa phương như Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Trị, Cà Mau...

Báo chí đối ngoại cũng đăng, phát trên 120 tin, bài, trong đó, VOV5 phát sóng 39 tin.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tăng cường tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, tiếp tục duy trì công tác khai thác và cung cấp chương trình phát thanh do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) sản xuất về chủ đề chống khai thác IUU cho các địa phương, đặc biệt là 21 địa phương ven biển tổ chức thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh yêu cầu về tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp và lực lượng thực thi về các hành vi vi phạm IUU và chế tài xử lý. Nội dung tuyên truyền cần cụ thể, dễ hiểu, gắn trực tiếp với trách nhiệm của từng đối tượng như chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên và doanh nghiệp.