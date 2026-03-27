中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phủ sóng chương trình chống khai thác IUU của VOV tại các địa phương ven biển

Thứ Sáu, 21:11, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tăng cường tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, tiếp tục duy trì công tác khai thác và cung cấp chương trình phát thanh do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) sản xuất về chủ đề chống khai thác IUU.

Theo báo cáo tại cuộc họp về các nhiệm vụ, giải pháp, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chiều 27/3, trong tuần qua, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, thông tấn báo chí đã tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông về nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam.

phu song chuong trinh chong khai thac iuu cua vov tai cac dia phuong ven bien hinh anh 1
Lãnh đạo đại diện các cơ quan truyền thông tham gia cuộc họp về các nhiệm vụ, giải pháp, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu cụ thể, trong tuần qua có tổng số hơn 100 tin, bài về nội dung IUU được đăng tải trên VOV1, VOV giao thông, VTV1, TTXVN, Báo Pháp luật TP.HCM, Tuổi trẻ, Lao động, Nông nghiệp và Môi trường, Cổng thông tin Chính phủ và một số cơ quan báo địa phương như Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Trị, Cà Mau...

Báo chí đối ngoại cũng đăng, phát trên 120 tin, bài, trong đó, VOV5 phát sóng 39 tin.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tăng cường tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, tiếp tục duy trì công tác khai thác và cung cấp chương trình phát thanh do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) sản xuất về chủ đề chống khai thác IUU cho các địa phương, đặc biệt là 21 địa phương ven biển tổ chức thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh yêu cầu về tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp và lực lượng thực thi về các hành vi vi phạm IUU và chế tài xử lý. Nội dung tuyên truyền cần cụ thể, dễ hiểu, gắn trực tiếp với trách nhiệm của từng đối tượng như chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên và doanh nghiệp.

tu_ngay_26_thang_chap_nam_tan_suu_2021_hau_het_tau_ca_da_cap_cang_ca_tho_quang_de_nghi_tet.jpg

Đề xuất lắp VMS từ tàu 12m: Siết quản lý khai thác IUU

VOV.VN - Chiều 27/3, tại cuộc họp về các nhiệm vụ, giải pháp, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu nêu rõ và giải quyết 11 vấn đề Đoàn thanh tra của EC nêu ra sau khi làm việc tại Việt Nam từ ngày 10-19/3.

Lê Hoàng/VOV.VN
Tag: VOV Đài TNVN IUU chống khai thác IUU thẻ vàng EC gỡ thẻ vàng EC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm 11 vấn đề IUU trước hạn báo cáo EC
Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm 11 vấn đề IUU trước hạn báo cáo EC

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, mặc dù Đoàn thanh tra IUU của EC có ghi nhận nỗ lực của Việt Nam, nhưng qua kiểm tra tại các địa phương đã bộc lộ những tồn tại, yếu kém kéo dài nhiều năm.

Quảng Ninh siết chặt quản lý, không để phát sinh vi phạm khai thác IUU
Quảng Ninh siết chặt quản lý, không để phát sinh vi phạm khai thác IUU

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU).

Nhiều quy định liên quan đến IUU được đưa ra phiên tòa giả định ở Lâm Đồng
Nhiều quy định liên quan đến IUU được đưa ra phiên tòa giả định ở Lâm Đồng

VOV.VN: Ngày 25/3, hơn 550 ngư dân tại phường La Gi và xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ) đã tham dự phiên tòa giả định tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Ô TÔ - XE MÁY
PODCAST
Tin 24h
Dấu ấn VOV
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục