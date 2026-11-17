Xây dựng tháp Hùng Vương, tạo điểm nhấn cho đô thị ven sông

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tại hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo phương án ý tưởng Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phát triển khu đô thị hai bên bờ sông Lô.

Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Theo định hướng của tỉnh, đây là đồ án quy hoạch trọng điểm, có phạm vi nghiên cứu lớn và tác động sâu rộng đến chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, việc xây dựng quy hoạch cần được nghiên cứu bài bản, có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm tính đồng bộ và khả năng kết nối với các khu vực đô thị hiện hữu.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh, khu vực quy hoạch cần được xác định là không gian phát triển đô thị hỗn hợp, đa chức năng, hướng tới mô hình đô thị thông minh, đô thị sinh thái. Trong đó, định hướng mở rộng không gian đô thị về phía đông sông Lô, khai thác hiệu quả tiềm năng quỹ đất, cảnh quan và điều kiện tự nhiên hai bên sông, gắn với khu vực đô thị trung tâm Việt Trì hiện hữu.

Đáng chú ý, quy hoạch cần tăng cường kết nối với các khu vực phía bắc đô thị Việt Trì, trung tâm Đền Hùng và các đô thị phía nam như Vĩnh Yên, Vĩnh Tường. Qua đó, hình thành không gian phát triển liên kết, góp phần mở rộng dư địa đô thị và nâng cao vai trò của khu vực trung tâm tỉnh.

Một trong những định hướng đáng chú ý là nghiên cứu quy hoạch khu trung tâm hành chính, khu tháp Hùng Vương cùng các khu đô thị, dịch vụ thương mại hướng ra phía sông Lô.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đây sẽ là những không gian quan trọng, tạo điểm nhấn kiến trúc và cảnh quan cho đô thị. Quá trình lập quy hoạch cần nghiên cứu kỹ phương án tổ chức không gian, khoảng lùi xây dựng, thiết kế tầm nhìn tại khu vực giáp đê sông Lô, bảo đảm sự hài hòa giữa công trình kiến trúc với cảnh quan tự nhiên.

Bên cạnh đó, tỉnh định hướng nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch trên sông Lô, khai thác lợi thế cảnh quan mặt nước và không gian ven sông để hình thành thêm các hoạt động dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí.

Việc phát triển đô thị cũng phải gắn với nhiệm vụ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Các giá trị truyền thống như làng nghề, di tích lịch sử và không gian văn hóa cần được gìn giữ, tạo sự hài hòa giữa quá trình đô thị hóa với bảo tồn di sản.

Đối với không gian sản xuất công nghiệp, tỉnh định hướng hạn chế bố trí các khu vực sản xuất công nghiệp trong khu vực quy hoạch; đồng thời, xem xét đề xuất điều chỉnh chức năng Khu công nghiệp Sông Lô I để phù hợp với định hướng phát triển đô thị trong tương lai.

Quy hoạch giao thông đồng bộ, bảo đảm thoát lũ

Cùng với tổ chức không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông được xác định là những nội dung cần đặc biệt quan tâm trong đồ án quy hoạch.

Tỉnh Phú Thọ xây dựng quy hoạch khu trung tâm hành chính, tháp Hùng Vương, khu đô thị, dịch vụ thương mại hướng ra phía sông Lô, liên kết với các khu vực phía bắc đô thị Việt Trì, trung tâm Đền Hùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển cho giai đoạn sau năm 2050. Các nội dung về hạ tầng kỹ thuật, không gian ngầm, giao thông, bến cảng và hệ thống trung tâm đô thị cần được bố trí khoa học, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong dài hạn.

Mạng lưới giao thông cần được tổ chức theo hướng phân luồng hợp lý, định hướng các phương tiện quá cảnh liên tỉnh có tải trọng lớn di chuyển qua khu vực ngoại vi, hạn chế áp lực lên hệ thống giao thông nội đô, góp phần giảm nguy cơ ùn tắc.

Đặc biệt, việc khai thác quỹ đất hai bên sông Lô phải đi đôi với bảo đảm hành lang thoát lũ. Tỉnh định hướng hình thành các không gian cảnh quan, công cộng ven sông, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và sử dụng không gian mặt nước, đồng thời bảo đảm yêu cầu an toàn phòng, chống lũ lụt.

Đồ án cũng cần nghiên cứu phương án kết nối giữa khu vực trung tâm Việt Trì hiện hữu với phần đô thị mở rộng, trên cơ sở rà soát và bổ sung những chức năng đô thị còn thiếu. Trong đó, cần quan tâm phát triển các trung tâm thương mại, tài chính, vui chơi giải trí quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu của người dân và tạo động lực phát triển các hoạt động kinh tế, dịch vụ.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng quy hoạch, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tập trung hoàn thiện hồ sơ đồ án, tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh làm cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét chủ trương quy hoạch.

Với định hướng phát triển đô thị hai bên sông Lô, Phú Thọ đặt mục tiêu khai thác hiệu quả lợi thế cảnh quan, quỹ đất và vị trí kết nối của khu vực, đồng thời hình thành không gian đô thị hiện đại, sinh thái, gắn với các giá trị văn hóa lịch sử đặc trưng của vùng Đất Tổ.