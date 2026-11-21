UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 3987 về việc đóng cửa mỏ khoáng sản cát lòng sông Hồng tại khu vực xã Tình Cương, huyện Cẩm Khê trước đây, nay thuộc xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ.

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định đóng cửa mỏ cát sông Hồng rộng gần 19 ha tại xã Tình Cương, huyện Cẩm Khê cũ, nay là xã Hùng Việt. Ảnh minh họa.

Theo quyết định, khu vực đóng cửa mỏ có diện tích 18,97ha, nằm trong phạm vi được UBND tỉnh Phú Thọ cấp phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH Trường Xuân theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 26/GP-UBND ngày 23/9/2016 và số 59/GP-UBND ngày 18/9/2019.

Việc đóng cửa mỏ nhằm đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn, bảo vệ phần khoáng sản chưa được khai thác và ngăn chặn các hoạt động khai thác trái phép.

Theo đó, hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực này bị nghiêm cấm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Sau khi hoàn tất các thủ tục đóng cửa mỏ, toàn bộ diện tích khu vực sẽ được bàn giao cho UBND xã Hùng Việt quản lý theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp hoàn thành các hạng mục phục hồi môi trường

Theo quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ, Công ty TNHH Trường Xuân đã hoàn thành các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận tại Thông báo số 694/TB-UBND ngày 15/10/2026.

Kết quả nghiệm thu cho thấy, doanh nghiệp đã hoàn thành việc di dời 4 thiết bị ra khỏi khu vực mỏ, tháo dỡ 7 phao đánh dấu ranh giới và lắp dựng 2 cột, biển báo hiệu đường sông.

Các hạng mục trên đều đạt 100% khối lượng theo phương án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Việc đóng cửa mỏ và bàn giao khu vực cho chính quyền địa phương quản lý nhằm bảo đảm an toàn sau khai thác, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác và tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát trên sông Hồng.