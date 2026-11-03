Sáng 2/11/2026, xã Phùng Nguyên phối hợp với Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước, Hạt Quản lý đê Lâm Thao tổ chức kiểm tra hiện trạng sạt lở bờ vở sông, kè tại đoạn từ K79+850 đến K79+920, thuộc tuyến đê tả Thao trên địa bàn xã.

Phú Thọ kiểm tra hiện trạng sạt lở bờ sông, kè đê tả Thao tại xã Phùng Nguyên.

Tại hiện trường, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra khu vực xảy ra sạt lở, khảo sát thực tế tình trạng bờ vở sông và tuyến kè, đồng thời trao đổi, đánh giá phạm vi, mức độ và những diễn biến liên quan.

Các thành viên đoàn tập trung xem xét những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn công trình đê điều, cũng như khả năng tác động đến khu vực dân cư và hoạt động sản xuất của các hộ dân sinh sống, canh tác dọc tuyến đê.

Hiện trạng sạt lở bờ vở sông, kè tại đoạn từ K79+850 đến K79+920, thuộc tuyến đê tả Thao trên địa bàn xã Phùng Nguyên.

Trước tình hình trên, Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Phùng Nguyên đã tham mưu UBND xã chỉ đạo các phòng chuyên môn và lực lượng chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn. Trong đó, chú trọng thông báo, cắm biển cảnh báo tại khu vực sạt lở, hạn chế người và gia súc đi vào khu vực nguy hiểm nhằm phòng tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Cơ quan chức năng căng dây cảnh báo nguy hiểm.

Cùng với đó, xã bố trí cán bộ thường xuyên trực, kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt lở; kịp thời tổng hợp tình hình và báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo xử lý khi cần thiết.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế, đoàn công tác đã trao đổi, thống nhất hướng đánh giá mức độ sạt lở, đồng thời đề xuất các giải pháp xử lý, khắc phục phù hợp. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm an toàn tuyến đê tả Thao, chủ động phòng ngừa các tình huống bất lợi có thể phát sinh, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến công trình đê điều, đời sống và hoạt động sản xuất của người dân trên địa bàn.

Trước tình trạng sạt lở bờ vở sông và tuyến kè đê tả Thao, xã Phùng Nguyên (Phú Thọ) phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ ảnh hưởng, đề xuất phương án xử lý nhằm bảo đảm an toàn công trình đê điều và khu vực dân cư lân cận.

Việc kiểm tra, đánh giá hiện trạng sạt lở có ý nghĩa quan trọng trong công tác chủ động phòng, chống thiên tai, góp phần kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn và đề xuất giải pháp bảo vệ hệ thống đê điều trên địa bàn xã Phùng Nguyên.