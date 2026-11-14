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Phú Thọ thông báo mất 119 phôi sổ đỏ, cảnh báo nguy cơ bị giao dịch trái phép

Thứ Bảy, 08:24, 14/11/2026
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VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ thông báo mất 119 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đồng thời đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân cảnh giác, không sử dụng hoặc xác nhận giao dịch liên quan đến các phôi giấy này.

 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ vừa có thông báo về việc thất lạc 119 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (thường gọi là sổ đỏ). Cơ quan này đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, ngăn chặn việc sử dụng các phôi giấy bị mất vào mục đích trái pháp luật.

phu tho thong bao mat 119 phoi so do, canh bao nguy co bi giao dich trai phep hinh anh 1
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Theo Thông báo số 965/TB-SNN&MT ngày 5/11/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết, qua các báo cáo của Văn phòng Đăng ký đất đai, cơ quan chức năng xác định tổng cộng 119 phôi Giấy chứng nhận bị mất.

Cụ thể, việc thất lạc được xác định trên cơ sở Báo cáo số 84/BC-ĐKĐĐ ngày 29/10/2026 và các Báo cáo số 85/BC-ĐKĐĐ, số 87/BC-ĐKĐĐ cùng ngày 3/11/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Thọ.

Để phòng ngừa nguy cơ các phôi Giấy chứng nhận thất lạc bị lợi dụng vào mục đích trái pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo và triển khai biện pháp ngăn chặn.

Trong đó, Sở Tư pháp, Công an các tỉnh, thành phố được đề nghị thông báo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc không sử dụng, xác nhận nội dung hoặc thực hiện các giao dịch liên quan đến 119 phôi Giấy chứng nhận đã mất.

phu tho thong bao mat 119 phoi so do, canh bao nguy co bi giao dich trai phep hinh anh 2
Danh sách mất phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Danh sách số phát hành các phôi Giấy chứng nhận bị thất lạc được công khai kèm theo thông báo để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở nhận biết, kiểm tra khi tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra tính hợp lệ của Giấy chứng nhận khi phát sinh các thủ tục, giao dịch liên quan đến đất đai.

Trường hợp phát hiện Giấy chứng nhận có số phát hành thuộc danh sách 119 phôi bị mất đang lưu hành, các tổ chức, cá nhân cần thông báo ngay cho Công an địa phương và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Thọ để phối hợp kiểm tra, xử lý theo quy định.

Để tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức và người dân cung cấp thông tin, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Thọ là đơn vị tiếp nhận, phối hợp xử lý các trường hợp phát hiện Giấy chứng nhận có số phát hành thuộc danh sách phôi bị mất.

Địa chỉ tiếp nhận: đường Quang Trung, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Số điện thoại liên hệ: 0210 3847 961.

Việc công khai thông tin mất phôi Giấy chứng nhận nhằm kịp thời cảnh báo, ngăn chặn nguy cơ giả mạo giấy tờ, lợi dụng các phôi thất lạc để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là biện pháp góp phần bảo đảm an toàn pháp lý trong các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

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Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
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